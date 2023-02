Assassinat de « Talibés Baye » au Burkina: Le Khalife de Médina Baye condamne

Dans un communiqué reçu, le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass condamne ce qui s’est passé au Burkina la mort de de civils innocents. Selon les informations 18 des passagers ont perdu la vie au cours de ces attaques. Lors desquelles les survivants ont été délestés de leurs biens.

Plusieurs autocars en provenance du Niger et du Nigéria ont subi des attaques de bandes armées non encore identifiées, lors de la traversée du Burkina Faso. En effet selon des sources, ces passagers étaient en destination du Sénégal, en vue de la célébration de l’anniversaire de Cheikh al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, le 17 février prochain.

Dans un communiqué reçu à Emedia, le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, qui condamne l’acte, précise que 18 des passagers ont perdu la vie au cours de ces attaques. Lors desquelles les survivants ont été délestés de leurs biens.

Evoquant le terme de « Jihad » le saint homme s’insurge contre l’emploi du terme en rapport avec l’assassinat de civils innocents. « En effet, un tel acte est aux antipodes des recommandations du Saint Coran.

Le guide religieux appelle les gouvernements de la sous-région à veiller, « conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’adoption et la mise en œuvre effective de mesures propres à éradiquer le terrorisme dans la région », et à garantir « la libre circulation des personnes et des biens, dans la sécurité ».