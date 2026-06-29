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ASSEMBLEE NATIONALE : Abdou Mbow embarqué de force par la gendarmerie

29 juin 2026 Actualité

Le député de Takku wallu  Abdou Mbow a vécu une matinée très chaude au sein même de l’assemblée nationale. Ce dernier qui avait refusé de quitter le pupitre a été a embarqué par les éléments de force de l’ordre. D’emblée, il avait refusé de quitter malgré les injonctions du  président de l’assemblée Ousmane Sonko l’invitant à rejoindre sa place. Mais ce sera peine perdue cas Abdou Mbow  s’est agrippé au pupitre. Des femmes députés de Pastef ont aussi essayé de lui faire entendre raisons avant que des femmes viennent le prendre par le collet. Au finish, ce sont  les gendarmes qui  ont fait leur boulot avant de l’embarquer de force et le mettre dehors. Des députés de takku wallu l’ont suivi.

 

 

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