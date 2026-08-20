Assemblée nationale: Abdou Mbow tacle Sonko sur les «crédits spéciaux» dans un vif échange

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L’examen du projet de loi n°25/2026 relatif à la protection des infrastructures d’information critique et à la sécurité numérique a été marqué, ce jeudi 20 août 2026, par un échange tendu entre le député Abdou Mbow et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Alors que les députés examinaient ce texte consacré notamment aux enjeux de sécurité numérique, Abdou Mbow a pris la parole pour son intervention de cinq minutes. Le député s’est notamment attardé sur les menaces liées à l’insécurité numérique, avec un accent particulier sur les risques de piratage.

Mais son intervention ne s’est pas limitée aux aspects techniques du projet de loi. Les échanges avec le président de séance ont rapidement pris une tournure plus politique. « Effectivement il y a une crise dans ce pays. Parce que quand des anciens premiers ministres (visant Ousmane Sonko sans le citer) se permettent d’utiliser dos fonds destinés à la Casamance pour des raisons politiques, ce pays est en danger», a-t-il ironisé.

À un moment de son intervention, Ousmane Sonko lui lance : « Restez sur la forme !» La remarque provoque une réponse sèche d’Abdou Mbow. Le député rétorque : «Guy Marius Sagna a attaqué le président Diomaye Faye, vous n’avez rien dit».

Il continue en disant : «On ne peut pas détourner nos fonds politiques et venir se réfugier à l’Assemblée nationale pour ensuite empêcher les gens de se prononcer».

La déclaration crée un moment de tension dans l’hémicycle. Face à cette sortie du député d’opposition, Ousmane Sonko menace de l’expulser de l’hémicycle s’il continue sur sa lancée. Finalement, Abdou Mbow quitte volontairement le pupitre, alors qu’il lui restait environ 1 minute de temps de parole.

Pour rappel, les «crédits spéciaux», qui concernent des fonds publics qui ne sont soumis à aucune obligation de justification, suscitent un vif débat, après qu’Ousmane Sonko a déclaré avoir utilisé environ 1,7 milliard de FCFA destiné aux besoins de la Casamance pour l’achat, entre autres, de véhicules et la rénovation du building administratif.