Tournoi de préqualification olympique (basket): deuxième défaite et élimination pour le Sénégal

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Le Sénégal a concédé sa deuxième défaite au tournoi de préqualification olympique féminin. Les Lionnes se sont inclinées face au Mexique (65-79), ce jeudi 20 août à Guadalajara, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B.

Avec ce revers, le Sénégal est officiellement éliminé de la compétition. Le Canada et le Mexique, qui comptent chacun deux victoires, décrochent leur qualification pour les demi-finales.

Pour la troisième et dernière journée, les Lionnes affronteront les Philippines ce jeudi 20 août à 23h30 GMT. De son côté, le Canada sera opposé au Mexique vendredi 21 août à 2h30 GMT.