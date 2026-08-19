Guy Marius Sagna :« Diomaye Faye n’est pas digne de confiance »

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Le débat sur les fonds politiques continue de faire polémique à l’Assemblée nationale. Le député de Pastef-Les Patriotes, Guy Marius Sagna, a vivement critiqué la position du gouvernement et du président Bassirou Diomaye Faye, appelant à davantage de transparence et d’encadrement.

Lors du point de presse de Pastef, Guy Marius Sagna a estimé que c’est la première fois que la question des fonds politiques fait l’objet d’un véritable débat au sein de l’Assemblée nationale.« C’est la première fois à l’Assemblée nationale qu’on discute de ces fonds politiques », a-t-il déclaré, rappelant que dans le passé, ces fonds étaient considérés comme opaques et qu’il était difficile d’en parler publiquement.

Selon le député, la saisine du Conseil constitutionnel par le gouvernement aurait pour conséquence de suspendre les discussions parlementaires sur cette question. Il affirme que le gouvernement aurait écrit à la commission de l’Assemblée nationale pour lui signifier que cette saisine était suspensive et que les députés ne devraient pas poursuivre les débats sur ces fonds.

Le député de Pastef estime toutefois que les Sénégalais ont le droit de connaître les mécanismes de gestion de ces fonds.« Nous, les députés, pensons que les Sénégalais doivent connaître la vérité », a-t-il soutenu, appelant à une réforme permettant de mieux encadrer les crédits spéciaux et les fonds politiques.

Guy Marius Sagna a également dénoncé ce qu’il considère comme une volonté de créer une crise artificielle entre les pastefiens par une certaine presse .« Nous n’allons pas tomber dans les plans du président Diomaye et de certains de la presse qui créent une crise artificielle qui n’existe pas », a-t-il lancé.

« Diomaye Faye n’est pas digne de confiance »

Le parlementaire est allé plus loin dans ses critiques envers le chef de l’État. Il estime que toute tentative visant à empêcher les débats sur les crédits spéciaux ou les fonds politiques serait problématique.« Si le président veut tout faire pour empêcher les séances pour éviter la discussion sur les crédits spéciaux, on ne doit pas lui faire confiance », a-t-il affirmé.

Guy Marius Sagna a également évoqué l’élection présidentielle de 2029, assurant que Pastef entend poursuivre certaines réformes s’il revient au pouvoir avec Ousmane Sonko.

« Pourquoi refusent-ils la transparence ? »

Pour le député, la question centrale demeure celle de l’encadrement et de la transparence dans la gestion de ces fonds.« Pourquoi ils ne veulent pas la transparence et l’encadrement de ces fonds ? », s’est-il interrogé. Il affirme enfin que l’opposition s’est opposée à cette démarche en commission tout en étant, selon lui, en accord avec la position du gouvernement.