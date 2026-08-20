Cambérène : il prête sa chambre à son ami et sa copine, mais transforme le moment intime du couple en cauchemar

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Jugé mardi devant la chambre criminelle de Dakar, B. A. Laye est poursuivi pour collecte illicite de données, détention d’images contraires aux bonnes mœurs, viol, vol de téléphone et tentative d’extorsion de fonds.

Les faits remontent à 2022, rapporte L’Observateur, qui a assisté à l’audience. B. A. Laye avait prêté sa chambre à Cambérène à son ami de longue date, A. Diallo, venu y retrouver sa compagne, Kh. B. Ndiaye. Après avoir réclamé 5 000 FCFA pour le service, l’accusé aurait fait irruption dans la pièce, contraint le couple à se déshabiller et filmé la scène.

Il aurait ensuite confisqué le téléphone de son ami avant de le chasser. Il est également accusé d’avoir violé la jeune femme, puis d’avoir fait chanter le couple, réclamant notamment 150 000 FCFA sous peine de diffuser les images.

Arrêté lors d’un rendez-vous fixé pour récupérer l’argent, l’accusé a reconnu à la barre avoir filmé le couple, expliquant avoir agi par besoin d’argent. A. Diallo, seul présent à l’audience parmi les deux parties civiles, s’est finalement désisté.

Le procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle. De son côté, complète le quotidien du Groupe futurs médias, la défense, assurée par Me Baba Diop, a plaidé l’absence de préméditation et sollicité l’acquittement au bénéfice du doute. Le délibéré est attendu le 8 septembre 2026