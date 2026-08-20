Passe d’armes entre Ousmane Sonko et Abdou Mbow en pleine plénière

En pleine séance plénière, ce jeudi, lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des infrastructures d’information critiques et à la cybersécurité, le député Abdou Mbow s’est livré à un échange tendu avec le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.
Tout est parti d’une intervention de Guy Marius Sagna. Le député avait estimé qu’il n’y avait pas de crise au Sénégal, mais plutôt « une trahison du président de la République ». Abdou Mbow a vivement contesté cette lecture, affirmant pour sa part qu’« il y a bel et bien crise ». Il a notamment évoqué les accusations portant sur l’utilisation de fonds destinés à la paix en Casamance : « Dans un pays où des anciens Premiers ministres détournent l’argent destiné à la paix en Casamance à des fins personnelles, il y a crise », a-t-il lancé.
Cette déclaration a immédiatement provoqué une intervention d’Ousmane Sonko, qui lui a demandé de s’en tenir strictement au sujet de la séance, consacré au projet de loi sur la cybersécurité. Le président de l’Assemblée nationale avait déjà rappelé à l’ordre deux parlementaires de son propre groupe au cours des débats.
Face à l’insistance d’Abdou Mbow, Ousmane Sonko a durci le ton : « Soit vous restez sur le sujet, soit on vous fait sortir de la même manière que la dernière fois » — une allusion directe à l’incident au cours duquel Abdou Mbow avait été évacué de la salle par la gendarmerie après avoir refusé de quitter le pupitre.
Malgré cette mise en garde, Abdou Mbow a poursuivi son intervention en s’adressant directement au président de l’institution : « Vous ne pouvez pas laisser Guy Marius Sagna attaquer ici le président et refuser qu’on parle de vous. On le dira partout. »
Cet échange a ainsi fait dévier momentanément les travaux consacrés à la cybersécurité vers le terrain politique, illustrant les vives tensions entre la majorité et l’opposition sur la situation du pays et la gestion des ressources publiques.