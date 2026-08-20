Passe d’armes entre Ousmane Sonko et Abdou Mbow en pleine plénière

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En pleine séance plénière, ce jeudi, lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des infrastructures d’information critiques et à la cybersécurité, le député Abdou Mbow s’est livré à un échange tendu avec le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

​Tout est parti d’une intervention de Guy Marius Sagna. Le député avait estimé qu’il n’y avait pas de crise au Sénégal, mais plutôt « une trahison du président de la République ». Abdou Mbow a vivement contesté cette lecture, affirmant pour sa part qu’« il y a bel et bien crise ». Il a notamment évoqué les accusations portant sur l’utilisation de fonds destinés à la paix en Casamance : « Dans un pays où des anciens Premiers ministres détournent l’argent destiné à la paix en Casamance à des fins personnelles, il y a crise », a-t-il lancé.

​Cette déclaration a immédiatement provoqué une intervention d’Ousmane Sonko, qui lui a demandé de s’en tenir strictement au sujet de la séance, consacré au projet de loi sur la cybersécurité. Le président de l’Assemblée nationale avait déjà rappelé à l’ordre deux parlementaires de son propre groupe au cours des débats.

​Face à l’insistance d’Abdou Mbow, Ousmane Sonko a durci le ton : « Soit vous restez sur le sujet, soit on vous fait sortir de la même manière que la dernière fois » — une allusion directe à l’incident au cours duquel Abdou Mbow avait été évacué de la salle par la gendarmerie après avoir refusé de quitter le pupitre.

​Malgré cette mise en garde, Abdou Mbow a poursuivi son intervention en s’adressant directement au président de l’institution : « Vous ne pouvez pas laisser Guy Marius Sagna attaquer ici le président et refuser qu’on parle de vous. On le dira partout. »

​Cet échange a ainsi fait dévier momentanément les travaux consacrés à la cybersécurité vers le terrain politique, illustrant les vives tensions entre la majorité et l’opposition sur la situation du pays et la gestion des ressources publiques.