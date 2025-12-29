Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière le mardi 30 décembre 2025 à 15 heures pour examiner le Projet de loi n°25/2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025.

Le ministre des Finances et du Budget sera présent pour défendre ce projet de loi.

L’ordre du jour de la séance portera sur l’examen de ce projet de loi, qui vise à ajuster les prévisions budgétaires pour l’année 2025 en fonction des évolutions économiques et financières du pays.

Publié par EL HADJI MODY DIOP