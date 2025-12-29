Uploader By Gse7en
Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

29 décembre 2025 Actualité

Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière le mardi 30 décembre 2025 à 15 heures pour examiner le Projet de loi n°25/2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025.

Le ministre des Finances et du Budget sera présent pour défendre ce projet de loi.

L’ordre du jour de la séance portera sur l’examen de ce projet de loi, qui vise à ajuster les prévisions budgétaires pour l’année 2025 en fonction des évolutions économiques et financières du pays.


