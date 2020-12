Astuce pour un teint parfait

NETTOYER, TONIFIER ET HYDRATER

Avoir une peau nette et bien entretenue, cela tient en trois lettres : N comme nettoyer, T comme tonifier, et H comme hydrater.

Nettoyez pour dissoudre les impuretés, éliminer les traces de maquillage, les cellules mortes et l’excès de sébum.

Tonifiez pour resserrer les pores, rééquilibrer le PH de la peau et la préparer à une meilleure hydratation.

Hydratez pour donner souplesse, douceur et luminosité à votre peau.

Pour trouver la formule qui vous convient, vous devez prendre en compte non seulement votre carnation, mais aussi votre type de peau et le degré de couvrance souhaité. Le fond de teint s’applique sur la peau nettoyée et hydratée. Utilisez une éponge humidifiée et essorée.Ainsi, elle n’absorbera pas trop de produit et assurera une couvrance uniforme. Posez le fond de teint par petites touches en commençant par le bas du visage. Montez, de l’intérieur du visage vers l’extérieur pour respecter le sens des muscles, en tapotant par petites touches. N’oubliez pas de fondre la couleur dans le cou, près des oreilles.

La teinte doit être proche de votre carnation naturelle (à observer au niveau du bas des joues, vers les oreilles et pas sur les mains). Si vous hésitez entre deux teintes, choisissez la plus claire, elle illuminera votre visage.