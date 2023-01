Au concert de casseroles, Macky a voulu répondre par un concert de réalisations !

Après avoir écouté le Chef de l’Etat ce samedi, une question me vient à l’esprit : Macky a-t-il convaincu ? Car, il a tellement fait d’efforts pour vanter son bilan, qu’il n’a finalement omis aucun détail. Presque, pas. Des ponts, des autoponts, aux routes, tracteurs, en passant par les bourses familiales, tout y était.

Il avait tellement le nez sur le guidon de son bilan, qu’il a même oublié d’invoquer les questions sécuritaires, migratoires, etc.

Il a tellement voulu convaincre que la question de la troisième candidature a été sciemment occultée. Il ne faut pas toucher aux questions qui fâchent.

Alors, il a donné quelques indications aux allures d’assurance sur le rapport de la Cour des comptes, mais il s’est surtout épanché, après le bilan qu’il a voulu reluisant, sur les questions d’unité nationale, de cohésion sociale, de responsabilité de chacun dans le devenir du pays avec le legs des anciens, etc.

Voilà ce qui arrive quand on fait son discours sous pression. Macky savait qu’il aurait concomitamment à son discours, un concert de casseroles organisée par l’opposition radicale. Il a ainsi voulu indirectement répondre à Sonko et à ses ouailles par des actes qu’il a voulu présenter comme concrets.

Au concert de casseroles, il a voulu répondre par un concert de réalisations. Une façon de dire aux sénégalais qu’il a travaillé et qu’il ne méritait pas la diabolisation dont il était l’objet de la part de ses adversaires politiques.

Restes maintenant à savoir ce que les sénégalais ont vraiment retenu : le concert de casseroles ou celui de réalisations étalées avec une grande minutie.

Bien sûr, Macky s’est bien gardé de parler de la pauvreté qui gagne du terrain dans de nombreuses zones du pays comme Tambacounda où règne une insécurité alimentaire presque chronique. L’insécurité et le coût exorbitant de la vie n’a pas été beaucoup abordé dans le discours. Et il a évité de parler d’amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall encore moins de l’emprisonnement de journalistes et d’activistes.

Que ceux qui ont choisi de parler ainsi aux sénégalais ce 31 décembre, sachent que ces derniers sauront ne pas du tout se laisser distraire par des casseroles ou manipuler par des discours mielleux. Au moment de choisir un Président, ils le feront d’une façon sereine en considération du passé, du présent et du futur en gardant bien en tête que la plupart des hommes politiques ne sont obnubiles que par le pouvoir et feront tout pour le garder ou le conquérir.

Assane Samb