Baccalauréat 2026 à Guédiawaye: une candidate prise en flagrant délit de tricherie, le téléphone «scotché à la cuisse»

Un incident a perturbé la première journée du Baccalauréat général 2026 à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Au centre d’examen du CEM Ndiarka Diagne de Fith Mith, une candidate a été surprise en flagrant délit de tricherie, lors des épreuves de Philosophie, selon le quotidien L’Observateur.

Le téléphone portable était «soigneusement scotché à la cuisse», selon le journal. Cependant, le stratagème n’a pas résisté à la vigilance des encadreurs. La candidate a été immédiatement exclue et son cas sera examiné par le jury de discipline.

Malgré cette fraude, la journée s’est déroulée dans un climat «globalement apaisé» dans le département. Quelques ajustements ont toutefois été nécessaires dans certains centres. Les sujets de Philosophie ont dû être remplacés après des alertes sur d’éventuelles fuites.

Au total, 25 834 candidats ont pris part aux épreuves dans l’académie, dont 16 175 filles. Elles représentent 62,61% des effectifs et confirment une tendance marquée en faveur de la scolarisation féminine. Les séries littéraires dominent largement avec 76,81% de l’effectif global. La seule série L2 concentre 64,37% des inscrits. Forte du taux de réussite de 67,87% enregistré l’année dernière, l’académie ambitionne de faire encore mieux cette année.