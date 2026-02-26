Balla Gaye 2 quitte son écurie pour créer « Académie du Lion »

Partager Facebook

Selon des révélations du célèbre communicateur traditionnel Bécaye Mbaye, reprises par Record, le « Lion de Guédiawaye », Balla Gaye 2, s’apprête à quitter son écurie de toujours pour fonder sa propre académie de lutte. Ce virage stratégique devrait intervenir avant son combat très attendu contre Franc.

La fin d’une ère

Formé et propulsé au sommet par le défunt Balla Gaye 1, Oumar Sakho, alias Balla Gaye 2, a tout remporté sous les couleurs de cette institution : titre de Roi des arènes, Trophée ANPS et distinction d’Empereur. Véritable locomotive de l’entité, il en était devenu le leader naturel et le mentor des jeunes espoirs après le décès du fondateur.

Ce départ annoncé serait la conséquence d’une dégradation profonde du climat interne. L’école, autrefois unie, serait aujourd’hui gangrénée par des tensions persistantes entre lutteurs, un manque de confiance envers le staff technique, ainsi que par des résultats sportifs en déclin ces dernières années, ajoute le quotidien sportif.