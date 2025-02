« BARCA OU BARSAKH », ACCIDENTS, MEURTRES….: Les chiffres effarants de la gendarmerie

Partager Facebook

Lors de la cérémonie de présentation des résultats annuels de la Gendarmerie nationale, ce mercredi 26 février 2025, à l’amphithéâtre de l’état-major du quartier Samba Diery Diallo, la Maréchaussée a dressé le bilan de ses actions menées en 2024 sur le « BARCA OU BARSAKH, les accidents et les meurtres.

Dans un contexte marqué par de multiples défis sécuritaires, la Gendarmerie a réalisé des progrès notables dans plusieurs domaines clés, tels que la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’émigration irrégulière, le grand banditisme, l’insécurité routière, et la cybercriminalité. Le Haut-commandant de la Gendarmerie a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette dynamique en adaptant constamment les stratégies de l’institution pour garantir la sécurité des citoyens et la stabilité du pays.

5 212 accidents, 687 décès et 547 blessés en 2024

En 2024, 5 212 accidents de la route ont été enregistrés, causant 687 décès et 547 blessés. Dakar, avec 2 841 accidents, reste la zone la plus touchée, suivie de Thiès (431 accidents) et Saint-Louis (257 accidents). Malgré ce bilan dramatique, une légère baisse de 4,8% des accidents a été observée dans les zones couvertes par la gendarmerie, signe d’une amélioration progressive des efforts pour renforcer la sécurité routière.

887 infractions, dont 844 crimes, affectant un total de 5 043 victimes

L’année écoulée a également été marquée par une recrudescence des infractions violentes. Sur 887 infractions enregistrées, 844 étaient des crimes, affectant un total de 5 043 victimes. Cette tendance inquiète et souligne la nécessité d’adapter les stratégies de lutte contre la criminalité violente et les crimes transnationaux, notamment le trafic de drogues.

64 embarcations transportant 34 162 migrants interceptées

Le phénomène de l’immigration irrégulière a pris une ampleur inquiétante en 2024, avec 64 embarcations transportant 34 162 migrants tentant de rejoindre les côtes espagnoles. Ce chiffre alarmant révèle l’urgence d’intensifier les efforts pour lutter contre ce fléau, qui met en péril la sécurité des individus et la stabilité régionale.

Perspectives pour 2025

Colonel Issa Diack, Chef du Centre de Renseignements et des Opérations de la Gendarmerie, a souligné les avancées majeures réalisées en 2024. Selon lui, l’engagement des gendarmes a permis des résultats significatifs, notamment le démantèlement de réseaux criminels et la sécurisation de zones sensibles. Toutefois, face à l’évolution rapide des menaces, il a insisté sur la nécessité d’adapter les stratégies et de renforcer les dispositifs de lutte contre l’insécurité. En somme, l’année 2024 a été marquée par des avancées notables, mais de nombreux défis restent à relever. Avec des perspectives ambitieuses pour 2025, la Gendarmerie nationale se prépare à renforcer son action pour garantir la sécurité des citoyens et la stabilité du pays face à des menaces de plus en plus diversifiées et complexes.

G E NDIAYE