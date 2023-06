Barricade du domicile de Sonko, libération des « détenus politiques », coupure du signal de « Walfadjri » : Le FRAPP appelle à des manifestations

Le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine(FRAPP-France Dégage), à travers un communiqué daté du 14 juin, invite les Sénégalais à descendre dans les rues les 17 et 18 juin prochains. Guy Marius Sagna et ses camarades veulent manifester devant le domicile du leader du Pastef pour exiger entre autres, la levée des barricades installées chez Ousmane Sonko, la libération des « détenus politiques », le renoncement public de Macky Sall à une troisième candidature, le retour du signal de Walfadjri…

Le FRAPP compte aller en croisade contre le régime de Macky Sall. En effet, le mouvement anti-impérialiste veut organiser deux manifestations pacifiques intitulées « Yoon Dafa Jeng ». La première manifestation se tiendra le samedi 17 juin au terrain Hlm Grand Yoff et la seconde aura lieu devant le domicile du leader du Pastef.

Le FRAPP appelle à ces manifestations pour, dit-il, mobiliser le peuple contre une troisième candidature de Macky Sall, exiger la libération « des détenus politiques, la levée immédiate des barricades installées chez Ousmane Sonko, se battre contre la « liquidation » des candidats de l’opposition, réclamer le retour sans délai du signal de Walfadjri et l’arrêt de « l’utilisation des nervis » par le régime en place. Ce sont entre autres, les motifs pour lesquels, le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine a décidé de faire sortir les Sénégalais dans les rues. Mais, les camarades de Daouda Gueye qui ont vu leurs récentes interdites par le préfet de Dakar, avertissent dores et déjà l’autorité préfectorale sur leurs manifestations à venir « Pour le FRAPP, ces interdictions qui sont devenues la règle sous Macky Sall ne peuvent plus être acceptées ni tolérées.

Si le président Macky Sall veut la paix autant que le FRAPP, il doit accepter que ceux qui sont opposés à ses options antidémocratiques puissent l’exprimer pacifiquement et librement notamment par la manifestation », ont-ils déclaré. Ils estiment dans la foulée que l’interdiction de leurs manifestations constitue un prétexte pour le régime en place de pouvoir mettre la main sur les membres de leur mouvement une fois qu’ils vont tenter de braver ladite interdiction. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’ils invitent les populations à sortir massivement pour protester contre ces éventuelles arrestations mais d’une manière générale contre le régime de Macky Sall qu’ils qualifient de « Pyromane de la paix ».

Dans ce même ordre d’idées, Guy Marius Sagna et ses camarades invitent les populations à protéger « l’exception Sénégalaise » qui, selon eux, est aujourd’hui menacée et en danger à cause d’un projet de troisième mandat qu’ils prêtent à Macky Sall mais à cause surtout des « verdicts commandés » pour obtenir l’élimination de certains adversaires politiques à la prochaine présidentielle selon leurs dires.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)