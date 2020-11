Bien préparer sa peau au rasage

On va trop souvent vite en besogne. Surtout en matière de rasage !



De nombreuses innovations ont modernisé le rasage : rasage électrique, soins… Résultat le temps consacré à ce rituel s’est bien amoindri au fil des époques. De telle sorte que l’on ne prend le temps nécessaire pour bien se raser et encore moins de préparer sa peau au rasage. Pire on assimile ce moment davantage à une corvée qu’à un moment de bien-être.





Si vous avez la peau fragile, si vous êtes sujets aux irritations après le rasage ou vous avez trop souvent des boutons de rasage, et même dans les autres cas bien prendre le temps de préparer sa peau au rasage est une étape importante. Une étape qui peut réduire considérablement les désagréments dûs au passage de la lame.

1- Bien nettoyer son visage



Basique ! Oui c’est vrai mais le nettoyage du visage permet d’éliminer une bonne partie des impuretés à la surface de la peau. De désincruster les pores de la peau et ainsi éviter que ces mêmes impuretés se logent plus profondément une fois les pores ouverts. Des impuretés qui peuvent ainsi se transformer en micro inflammations prenant la forme de boutons.



Pour un rasage efficace, il est recommandé de se laver le visage à l’eau chaude ou bien de s’appliquer une serviette tiède comme chez le barbier. Cette action permet de :

– dilater les pores de la peau et ainsi extraire le maximum d’impuretés

– bien ramollir les poils pour faciliter leur rasage



Pour un nettoyage du visage doux et efficace plusieurs options s’offrent à vous. La plus pratique est sans doute le gel nettoyant visage. Le gel Joveda au Tea Tree permet de lutter efficacement contre les bactéries et régule la production de sébum



2- Protéger sa peau avec les bons soins



Une fois avoir bien nettoyer son visage, pour assurer une glisse optimale du rasoir il est recommandé de bien la lubrifier. Pour cela, l’huile de pré-rasage constitue le soin idéale. Appliquée, elle permet de réduire les irritations, permet d’assouplir la peau et les poils pour minimiser les désagréments liés au rasage.



L’huile de pré-rasage ou de rasage d’applique en amont de votre soin de rasage : savon de rasage, mousse à raser ou crème de rasage.



100% naturelle, l’huile de pré-rasage Dawey est composé d’huile de ricin, d’avocat et d’argan. De texture assez dense, elle constitue un film protecteur entre la peau et le rasoir. Elle assure une glisse optimal de ce dernier et ramollit de façon efficace le poil.







3- Bien ramollir le poil



Pour les barbe aux poils épais, l’huile de pré-rasage apporte un vrai bénéfice mais son utilisation devra être complétée par un soin de rasage efficace. En termes d’hydratation et de protection on s’orientera vers la crème de rasage.



Si elle est de qualité, sa texture dense et épaisse se montre bien plus protectrice que le savon de rasage et la mousse de rasage. Elle complète ainsi l’action assouplissante de l’huile de pré-rasage !