Blanchiment de capitaux : Madiambal Family finalement visés pour 12 milliards FCFA

Selon le réquisitoire introductif du procureur de la République financier adjoint, Ablaye Diouf, en date du 27 août 2025, rapporté par Seneweb, tout est parti d’un rapport transmis par la CENTIF le 1er août 2025. Ce rapport faisait état de flux financiers suspects impliquant Madiambal Diagne, la SCI Pharaon et la société Ellipse Projects PTE Ltd, dans le cadre du Programme de Modernisation et de Construction d’Infrastructures de la Justice (PMCIJ).

Un contrat jugé opaque et anticipé

Le contrat de partenariat public-privé, signé le 27 novembre 2020, portait sur la construction de 69 bâtiments judiciaires et d’un hôpital à Ourossogui, pour un montant global de 250 milliards FCFA. Mais dix mois auparavant, un contrat de sous-traitance avait déjà été signé, le 5 février 2020, entre Ellipse Projects et la SCI Pharaon pour 20,3 milliards FCFA.

D’après la CENTIF, ce montant est jugé disproportionné par rapport aux missions prévues (accompagnement, études, suivi et assistance) et laisse entrevoir une surfacturation. L’analyse des clauses démontre, selon les enquêteurs, une « planification occulte » et une collusion entre les parties, puisque la sous-traitance définissait déjà avec précision les prestations du contrat principal.

Une société familiale au cœur du dispositif

Créée en mai 2016 avec un capital de 1 million FCFA, la SCI Pharaon est une structure familiale appartenant à Madiambal Diagne, à son épouse et à leurs six enfants. L’entreprise ne dispose d’aucune expertise documentée en BTP. Les enquêteurs soulignent que Madiambal Diagne a servi d’intermédiaire pour introduire Ellipse Projects auprès des autorités et a joué un rôle clé dans la structuration du contrat au profit de sa propre société.

Entre avril 2021 et juin 2022, la SCI Pharaon a perçu plus de 12 milliards FCFA de la part d’Ellipse Projects. Ces fonds incluent des crédits jugés suspects, dont plus de 4 milliards en doublons, et ont été suivis de retraits massifs en espèces et de chèques versés à des particuliers. Parmi eux, Mame Bineta Diaby a encaissé sept chèques totalisant 1,176 milliard FCFA, sans justification contractuelle.

Soupçons de blanchiment et responsabilités partagées

La CENTIF relève que la SCI Pharaon aurait utilisé ce contrat comme levier pour obtenir des financements, notamment une ligne de crédit de 5 milliards pour un projet immobilier aux Mamelles. Le parquet estime qu’il s’agit d’un montage contractuel et financier destiné à détourner des fonds publics.

Du côté d’Ellipse Projects, les responsables – Alex Alizé, Olivier Picard et Arnaud Cudel – sont cités pour avoir validé une sous-traitance anticipée, accepté des rémunérations excessives et facilité l’intégration de la SCI Pharaon au projet. Leur rôle est présenté comme une « volonté délibérée » de participer au montage.

Les chefs d’accusation retenus

Le procureur financier vise plusieurs infractions :

• association de malfaiteurs commise par un groupe criminel organisé,

• escroquerie sur des deniers publics estimée à 12 milliards FCFA,

• blanchiment de capitaux commis en bande organisée,

• complicité de blanchiment concernant Mame Bineta Diaby.

Ces délits sont prévus et réprimés par le Code pénal ainsi que par la loi de 2024 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La détention préventive justifiée

En vertu de l’article 140 du Code de procédure pénale, un mandat de dépôt est obligatoire en cas d’escroquerie portant sur un montant supérieur à 100 millions FCFA, lorsque celui-ci n’a pas été remboursé ni cautionné. Le parquet indique que les 12 milliards incriminés n’ont fait l’objet d’aucun remboursement, ce qui justifie l’incarcération de Madiambal Diagne, de son fils Mohamed, et des responsables d’Ellipse Projects.

Concernant Mame Bineta Diaby, le procureur estime qu’une mise en liberté pourrait favoriser la dissimulation de fonds ou des collusions, ce qui a motivé son placement sous mandat de dépôt.

Vers des saisies conservatoires

Le parquet a également requis des mesures conservatoires : interdiction de sortie du territoire, identification et saisie des biens immobiliers et mobiliers des inculpés, gel des comptes bancaires ainsi que l’identification de tous les véhicules et fonds de commerce leur appartenant ou appartenant à leurs proches.