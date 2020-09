Booster la pousse de vos cheveux

Nous rêvons toutes de cheveux plus longs ! Et les cheveux crépus sont très denses et fragiles. Il faut leur apporter un soin particulier. Non seulement économique mais également naturel et facile à réaliser, l’efficacité des masques maison n’est plus à prouver : Avocat, banane, karité… votre cuisine recèle de produits adaptés à nos cheveux.

Avant de commencer , sachez que vous pouvez intégrer des huiles essentielles dans chaque recettes, les plus adaptées à la pousses sont l’huile essentielle de laurier, de menthe poivrée et d’ Ylang-ylang les résultats n’en seront que plus bénéfiques.

Recette 1 : Avocat et Banane

C’est le masque le plus connu : écrasez simplement un avocat et une banane dans un bol à l’aide d’une fourchette.

C’est simple : Mélangez-les bien, et laissez poser une dizaine de minutes avant de faire votre shampoing. Leurs propriétés nourrissantes vont réparer en profondeur la fibre du cheveu.

Recette 2 : Huile de ricin et Aloe vera

Parfait pour adoucir les cheveux mais aussi stimuler leur pousse !

Comment faire ? Mélangez-en simplement deux cuillères à soupe avec deux cuillères à café de jus d’aloe vera, plante connue pour son pouvoir hydratant. Enduisez vos cheveux du mélange avant de faire votre shampoing.

Recette 3 : miel et jaune d’œuf

Recette classique. Le jaune d’œuf est connu pour ses propriétés nourrissantes, et le miel pour ses vertus assouplissantses.

La technique : Mélangez-les jusqu’à obtenir une consistance parfaitement homogène pour profiter simultanément des effets de ces deux ingrédients. Si vos cheveux sont ternes, ajoutez enfin le jus d’un demi-citron pour leur rendre de la brillance.

Recette 4 : beurre de karité et huile de coco

Pour cette recette, mixez :

une cuillère à soupe de beurre de karité (que vous aurez préalablement fait fondre au bain-marie), pour hydrater vos cheveux en profondeur

une cuillère à soupe d’huile de coco, pour son odeur et ses pouvoirs nourrissants

ainsi qu’une cuillère à soupe de miel pour la brillance

Une fois la mixture bien lisse, séparez vos cheveux en quatre sections et suivez les mêmes étapes que pour la première recette. Vous pouvez stocker cette préparation une semaine, en prenant soin de la placer dans votre frigo, dans un récipient hermétique.

Recette 5 : Ail et olive

L’ail est un excellent remède pour activer la pousse des cheveux et lutter contre leur chute.Quant à l’huile d’olive : nourrissante, régénérante et protectrice, elle peut être utilisée de la tête aux pieds.

Seulement quelques gousses d’ail hachés que vous laisser mariner dans une bouteille avec de l’huile d’olive et ça pendant 3 à 5 jours et Hop c’est prêt ! On masse délicatement son crâne avec et on laisse poser le plus longtemps possible avant son shampoing . D’accord l’odeur n’est pas terrible mais c’est le prix à payer pour avoir de longs cheveux. Pensez tout de même à bien rincer