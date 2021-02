Bourguiba-Castors : Ageroute annule l’autopont

L’autopont Cheikh Ahmadou Bamba sera redéployé sur un autre site, alors que le matériel est déjà disponible et de grosses sommes d’argent dépensées. Démarré depuis janvier 2019, le chantier est abandonné avec son lot de désagréments pour la circulation des biens et des personnes. Une décision de l’Ageroute qui suscite moult interrogations.

Aujourd’hui, les désagréments sont nombreux : Limitation de la circulation, trous creusés devant leurs maisons… Les populations de Castors et de Dieuppeul ne savent plus où donner de la tête. Elles ne comprennent pas le sort réservé à ce projet. «L’Ageroute a arrêté les travaux. Les portes de nos maisons sont creusées et les travaux sont abandonnés. L’hivernage, c’est dans quelques mois. On n’a pas été dédommagé parce que nous savions que ce projet était important. On a été républicain. Nous avons bien traité ceux qui géraient ce chantier. Tout d’un coup, on l’arrête», déplore Moustapha Gaye, dont les murs de la maison traînent les séquelles des travaux.