Bouton de rasage et Peau Noire

Le rasage, une véritable épreuve ? C’est terminé. Les conseils Diouda …



Le poil incarné est cause de tous les maux. Une peau bien préparée permet de s’en prémunir.

Les études l’indiquent: 60% des hommes noirs sont sujets aux boutons de rasage, contre 15% des hommes blancs. Cette affection au nom barbare, la Pseudofolliculitis barbae est une infection des follicules pileux liée aux poils incarnés. Après le passage du rasoir, les poils de barbe (et les cheveux pour les crânes rasés) épais, crépus ou frisés qui poussent en spirale se réimplantent sous la peau au fur et à mesure de leur croissance. Autre cause, les poils qui poussent sous la peau. Dans tous les cas, ces poils incarnés entraînent des inflammations douloureuses, des infections et boutons qui laissent des cicatrices et des taches sombres.

1- Humidifier la peau

Le rasage parfait se fait sur une peau humidifiée à l’eau chaude :

– les pores s’ouvrent, la peau est détendue

– le poil est assouplit ce qui facilite la coupe

Se raser après la douche est la solution la plus simple.

Mais vous pouvez aussi la jouer façon barbier d’antan, en appliquant sur le visage pendant quelques minutes une serviette chaude et humide. Détente assurée…si vous en avez le temps.

Vous pouvez limiter les risques d’irritation et de coupure avec une huile de pré-rasage qui lubrifie la peau, facilite la glisse et crée une fine barrière protectrice entre la peau et la lame. Même après plusieurs passages du rasoir sur une même zone, la peau reste protégée par un fin film d’huile. Ceci permet un rasage de près en évitant le feu du rasoir.

2- Exfolier

Un gommage régulier 2 à 3 fois par semaine affine l’épiderme et aide à prévenir les poils incarnés, les irritations et les boutons de rasage qui en résultent. Le gommage peut être biologique, par exemple avec des masques à base d’extraits de papaye qui décollent naturellement les cellules mortes. Il peut aussi être mécanique grâce à des crèmes ou gels contenant des particules qui débarrassent la surface de la peau des impuretés. Il faut veiller à ce que les particules soient le moins abrasives possibles pour ne pas irriter l’épiderme.



3- Raser dans le sens de la pousse du poil – et toujours dans le même sens

Pour les hommes, le rasage s’effectue du haut vers le bas sur les joues, le menton et la moustache, du bas vers le haut pour le cou, du sommet du crâne vers les oreilles et la nuque pour la tête.

Ce mode de rasage avec un rasoir mécanique limite les irritations et évite au poil de s’incurver pour se développer sous la peau.

Pour définir le sens de pousse des poils, passez la main sur la barbe. Dans le bon sens, les poils s’aplatissent. Dans le sens inverse, ils se soulèvent.



4- Terminer le rasage – prendre soin de sa peau au quotidien

Après le rasage, rincez le visage à l’eau fraîche pour aider les pores à se refermer. Séchez sans frotter, en tamponnant la peau pour ne pas l’irriter. Le passage du rasoir l’a fragilisée. Appliquez un soin après rasage apaisant et hydratant. Le maintien d’une bonne hydratation est synonyme de peau souple plus facile à raser. Ne le négligez pas. Pour une meilleure efficacité, le choix de l’hydratant doit prendre en compte le type de peau, grasse, sèche, sensible ou déshydratée.