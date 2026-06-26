Campagne de mise en place des semences à Linguère: Fatou Sarr déplore le retard de paiement des dettes

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Comme dans bon nombre de localités du pays, en cette période hivernale, les semences en qualité et en quantité suffisante hantent le sommeil des producteurs. En effet, dans le département de Linguère une localité par essence paysanne et éleveur, les opérations de distribution des semences sont signalées ça et là . C’est ainsi que dans les communes de Dahra, Thiel , Boulal, Barkédji et Sagatta Djoloff les graines y sont déjà acheminées selon l’opératrice économique Fatou Sarr dite Thialé. A en croire cette dernière ( Fatou Sarr) << Dahra Djoloff a reçu 70 tonnes d’arachide de coques et 30 tonnes de niébé, Thiel 55 tonnes d’arachide de coques , Boulal 45 tonnes d’arachide de coques, Sagatta Djoloff 20 tonnes de niébé , Barkédji 17/35 tonnes de niébé sont transportées sur place à la date de ce vendredi 26 juin 2026, le reste du poids sera bientôt acheminé >> a t – elle déclaré.

A signaler que les paysans du département de Linguère saluent l’engagement et la compréhension de l’opératrice économique Fatou Sarr qui ne cesse de leur conseiller sur l’importance du secteur de l’agriculture dans un pays.

Toutefois le clou de la campagne de distribution des semences aura été le retard de paiement des dettes dûes aux opérateurs économiques. A cet effet , d’après l’opératrice économique Fatou Sarr, l’État n’a qu’à les aider à payer leurs dettes gage d’un bon fonctionnement du déroulement de la campagne. Poursuivant, Fatou Sarr dite Thialé<<. L’ État nous doit des reliquats de 2024/2025, 2025/2026 voire même cette présente campagne>> Entre autres invites à l’endroit des autorités de tutelle, Fatou Sarr demande la hausse des quotas de semences et la formation des producteurs pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire tant voulue par nos gouvernants. Une préoccupation non moins importante, l’opératrice économique Thialé Sarr sollicite le démarrage tôt de la campagne de distribution des semences pour éviter le retard des semis surtout quand l’hivernage démarre prématurément.

A en croire Fatou Sarr, le département de Linguère est une zone très vaste et enclavée à la fois, suffisant qu’elle plaide pour un démarrage tôt de la campagne de distribution des semences afin d’acheminer les graines à temps dans les localités respectives. Néanmoins , à l’image de ses collègues opérateurs économiques, Fatou Sarr exhorte les populations à s’approprier la terre pour ensuite l’exploiter <<la seule voie qui mène à la souveraineté alimentaire>> martèle t- elle.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)