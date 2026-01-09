CAN 2025 : Aliou Cissé parmi les douze experts africains cooptés par la CAF

Partager Facebook

Ancien sélectionneur du Sénégal, champion d’Afrique en 2021, Aliou Cissé technicien de 49 ans est au Maroc dans le cadre professionnel. Il figure parmi les douze experts africains cooptés par la CAF pour décortiquer les rencontres de la compétition qui aborde, à partir de ce vendredi, les quarts de finale. Un autre Sénégalais, l’analyste vidéo Abdoulaye Seck, est dans le groupe. «Tous deux jouent un rôle central dans la cellule d’expertise du tournoi», salue Wal fadjri, qui donne l’information.

La CAF, reprise par le quotidien du groupe de presse de Front de terre, a brossé un portrait élogieux de Aliou Cissé : «Figure respectée du football africain, il affiche un parcours international rare, marqué par trois participations à la Coupe du monde : une en tant que joueur, lors de l’édition de 2002, puis deux comme entraîneur, en 2018 et 2022. Au-delà de son vécu sur le banc et sur le terrain, Aliou Cissé apporte également son expertise à l’analyse du jeu. Il a notamment été membre du groupe d’étude technique de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, confirmant sa stature de référence tactique et son regard avisé sur l’évolution du football moderne.»

En tant qu’experts de la CAF, déployés à la CAN 2025, Aliou Cissé et Abdoulaye Seck, souligne Walf, ont pour mission d’analyser l’évolution du jeu : «ils identifient les tendances, mesurent l’impact des choix tactiques et mettent en lumière les performances individuelles qui font basculer un match. À l’issue de chaque rencontre, ce sont eux qui, sur la base de critères rigoureux, distinguent le joueur le plus marquant, consacrant ainsi l’excellence et l’influence réelle sur le terrain.»