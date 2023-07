Candidature à la Présidentielle: Macky casse le mystère ce soir 

L’énigme sera finalement déchiffrée ce lundi en début de soirée. Le chef de l’Etat qui a quelque peu rapproché le timing, se prononcera sur sa candidature et mettra ainsi fin à un suspense qui a tenu le pays en haleine pendant plusieurs années. Le Sénégal retient son souffle car ni ‘’Oui’’ ni le ‘’Non’’ aucun postulat ne part…favori !

Cette réception des élus de la majorité, tenue au Palais samedi dernier, n’était pas prévue dans le scénario. Mais, elle aura été une belle occasion pour le chef de l’Etat d’annoncer le début de la fin du suspense. Macky Sall parlera donc ce soir de sa candidature. Une semaine après sa déclaration faite à Paris qui le rapprochait davantage du ‘’Oui’’, il va reprendre la parole ce lundi pour mettre définitivement un terme au doute. A travers un message « exceptionnel » à la Nation, il dira si ‘’Oui’’ ou ‘’Non’’ il se présentera à l’élection présidentielle de février prochain. En attendant, tout dans son « exposé » juridique confirme la conviction qu’il a de la légalité constitutionnelle de cette candidature.

Alors qu’il s’était interdit d’en parler et ordonné à ses partisans d’aborder le sujet, Macky Sall en parle de plus en plus avec un certain argumentaire juridique référencée « Conseil constitutionnel » et qui serait en sa faveur. Pour la deuxième fois en quelques semaines, il rappelle : « Après le référendum de 2016, le Conseil constitutionnel (…) a demandé d’enlever le mandat de 2012 parce que ce mandat est hors de portée de la réforme (de 2016, ndlr) ». Tout dans son nouveau discours dénote ainsi un fort penchant vers le postulat du « Oui, je serai candidat ».

En même temps, des arguments plus ou moins partagés avec le grand public, militent en faveur de la thèse du ‘’Non’’. Parmi ceux-ci, les nombreuses prises de positions du président de la République, qui a plusieurs fois avoué n’avoir pas droit à un troisième mandat. « Il l’a dit et fait dire », rappelle à ce propos l’ancienne Première ministre, Aminata Touré. Plus encore, la promesse de Macky Sall de ne « jamais faire moins » que ses prédécesseurs, en termes de quête de la paix, de stabilité et de démocratie milite en faveur d’un renoncement à la candidature. Jusqu’à quelle hauteur se hissera le président sortant ? Ce mystère, longuement entretenu, sera définitivement cassé ce lundi 3 juillet, à 20 heures.

Elhadji Mansor Ndiaye