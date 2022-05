Ce qui me fascine chez Pape Demba Bitèye- Par Ibrahima Diassé*

La prouesse dans un monde fortement marqué par le développement exponentiel des NTIC, la politique obéit, aujourdhui, au tryptique : déplacement- financement- communication. Cela dit , le terreau fertile pour l’expression tacite ou expresse de l’intelligence en mouvement ,la politique s’adosse sur les moyens et le métier. Pour ce faire, s’il a les moyens et le métier, le politique peut triompher de son adversaire Donc sans ou moyen. Celui qui a le métier ne peut pas s’imposer. idem pour celui qui a les moyens. Ainsi, les frères siamois, c’est-à-dire, les moyens et le métier vont de pair.

En tout cas, ce qui m’a fasciné en Papa Demba Bitèye, c’est son sens de la répartie adossé sur la tenue et la retenue forgeant l’admiration. Et bien sûr, il incarne, à souhait,à Kaolack un leadership fort double d’un management opérationnel à la fois efficace et efficient. Quoi de plus normal que les cadres politiques et intellectuels forment un bouclier au tour de lui pour que la relève soit assurée.

*Ibrahima Diassé, Coordonnateur National du Parti APEL/3J