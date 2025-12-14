CEDEAO : Le Sénégal prend les rênes pour la période 2026-2030

Partager Facebook

Le Sénégal vient de décrocher une victoire diplomatique majeure. En effet, ce dimanche, lors de la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja, au Nigeria, le Sénégal a été élu Président de la Commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. L’annonce a été faite par le ministère de l’intégration africaine et des affaires étrangères qui la qualifie de « première pour le Sénégal, marquant un tournant dans son engagement pour l’intégration régionale ».

Toujours selon le ministère des affaires étrangères, cette élection est le fruit d’un processus de concertations soutenues et du leadership visionnaire du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour Cheikh Niang et ses collaborateurs, « ce succès reflète le rôle majeur joué par notre pays au sein de l’espace communautaire et en Afrique et traduit l’estime et la confiance renouvelées des États membres ».

Dans le communiqué, le ministère des affaires étrangères a détaillé les priorités du Sénégal à la tête de la CEDEAO qui s’inscrivent, selon lui, dans la continuité de ses engagements. Ces priorités comprennent, entre autres, le renforcement de l’intégration régionale pour une Afrique de l’ouest plus solidaire et prospère, la promotion de la gouvernance communautaire pour une gestion harmonieuse des défis communs et le soutien de la paix et la stabilité dans la région, piliers d’un développement durable.

Pour terminer, le ministère des affaires étrangères indique que le Sénégal réaffirme son dévouement à consolider la CEDEAO et à impulser une dynamique de progrès partagé, tout en soutenant que « ce choix consitute une reconnaissance éclatante de la crédibilité du Sénégal et de son engagement constant en faveur de l’intégration régionale ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP