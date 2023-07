Célébration de la TABASKI à Louga : Les dérives sur les réseaux sociaux dénoncées  

C’est sous un ciel grisâtre que les fidèles ont rejoint la Grande mosquée Omarienne et les autres lieux de prière secondaires pour célébration de la Tabaski .A la Grande mosquée Cheikhou Omar Tall est revenu sur le sens de cette fête avant d’inviter les fidèles à un retour vers Dieu .La grande partie de la communauté musulmane de Louga a célébré la fête de l’Aid-el -Kébir le jeudi 29 juin 2023.A cette occasion, le fils ainé du khalife de la famille Omarienne, Cheikhou Omar Tall a servi aux nombreux fidèles musulmans un sermon très critique contre les réseau sociaux.

Devant l’Adjoint au gouverneur ,Ibrahima Séne a articulé son sermon sur les dérives constatées sur les réseaux sociaux .Il considère cet espace comme source d’instabilité sociale et de déperdition des valeurs qui ont toujours fait la richesse du Sénégal. « Les réseaux sociaux sont entrain de déconstruire la société Sénégalaise avec des attaques et des insultes dirigées contre les dignitaires religieux, des autorités et des citoyens », a déploré l’Imam. Il considère ce phénomène comme source de déséquilibre et de désintégration du tissu social du Sénégal.

Constatant le danger que constitue ce phénomène il a invité les populations au sens de la responsabilité. « Nous devons tous être en état de veille pour éviter à nos enfants de verser dans ce phénomène qui est lourd de danger pour la société Sénégalaise .Cheikhou Omar Tall a appelé ainsi l’Etat du Sénégal à travailler à la régulation des réseaux sociaux et à sanctionner sévèrement les auteurs de ces dérives . »J’appelle l’Etat et le gouvernement du Sénégal à mettre en place des mécanismes de contrôle des réseaux et de sanctionner les auteurs de ces dérives « ,a-t-il insisté. A son avis, les injures publiques et les agissements déviants sont contraires aux principes de l’Islam qui, selon lui, excluent tout acte ou comportement de nature à compromettre la stabilité sociale Il a invité les jeunes à suivre les traces des anciens qui nous ont légué un riche héritage .

« Aujourd’hui ,les jeunes font face à de nombreux défis. Malgré les difficultés de la vie, gardez à l’esprit que la religion est à la base de tout ,vous devez être des modèles et des exemples en toute circonstance »., a indiqué le fils ainé du khalife général de la famille Omarienne Thierno Bachir Tall le khalife général de la famille Omarienne a, en outre invité les fidèles à voir en toute chose l’unicité d’Allah, mais aussi de veiller au respect des enseignements des chefs religieux .Il a ,par la suite, remercié les autorités, les parents et tous les frères musulmans et les a appelés ,à nouveau, à préserver autant que possible notre patrimoine religieux et d’agir unique au non de Dieu