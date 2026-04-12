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Célébration de l’anniversaire du Pencum Djoloff à Dioulky, le Préfet Modou Thiam salue l’engagement citoyen des populations et invite les parents à emmener les enfants à l’école.

Conscient que l’éducation est le socle de tout développement, le Préfet de Linguère Mody Thiam invite les parents à emmener leurs enfants à l’école. Cette déclaration de l’exécutif départemental a été faite en marge de la cérémonie de la huitième édition de l’anniversaire de Pencum Djoloff à Dioulky une localité de la commune de Thiel ( département de Linguère).

Paraphrasant Nelson Mandela (l’ ancien Président de l’Afrique du Sud) <<l’éducation est l’outil le plus puissant pour changer le monde >>, le Préfet Thiam dira que l’éducation est l’outil le plus puissant pour changer ce pays( le Sénégal).En effet, d’après Monsieur Thiam, les fils et les filles de Dioulky en constituent un parfait exemple. De fait, le Préfet Thiam a aussi privilégier l’éducation des filles qui explique un retour sur investissement de plus de 10% que celui des garçons. Face aux populations de Dioulky ,le Préfet de Linguère de clamer<< qu’avec l’éducation des enfants, vous parvenez à transformer ce pays, à développer Dioulky. >>

Le préfet Thiam pousse les élèves de Dioulky à beaucoup lire car selon lui la lecture est fondamentale chez les apprenants .

Profitant de l’opportunité, le Préfet Mody Thiam a salué l’engagement citoyen de Dioulky non sans inviter les populations à aller plus loin dans leur engagement. A cet effet, il faudra rappeler que vu la participation communautaire , la case de santé de Dioulky est érigée en poste de santé .

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)