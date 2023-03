Centre « YALI DAKAR »:  5226 jeunes formés en leadership

Le centre de leadership africain des jeunes (Yali) vient de clôturer la 28e formation hybride et 15 formations en ligne. Occasion saisie par le directeur de soutenir que 5226 jeunes ont bénéficié de formation en leadership.

La clôture de la 28e formation hybride du centre de leadership des jeunes africains (Yali) a permis à son directeur de ladite structure de faire le bilan depuis sa création. Pr Bara Ndiaye qui présidait la clôture de la 28e formation hybride et 15 sessions de formation en ligne avec 93 participants qui viennent de 24 pays d’Afrique a tiré un bilan satisfaisant. « Ce centre couvre 25 pays d’Afrique subsahariens, il s’agit de pays lusophones dont les participants parlent français et un pays hispanophone à savoir la Guinée équatoriale. La sélection mise sur le potentiel avec le leadership des jeunes qui ont été capacités pour l’enrôlement d’autres jeunes. Ils sont aujourd’hui au nombre de 5226 jeunes », dit-il.

Et de poursuivre : » Ce n’est pas suffisamment pour cette vision, pour que la transformation soit réalisable pour l’Afrique. Le Yali vise à accompagner les jeunes pour renforcer la prospérité, la démocratie, la paix et la sécurité sur le continent africain ». Il soutient que l’ambition est très élevée et la vision lointaine, mais ce futur possible de l’Afrique est très réalisable . « Nous ne pouvons compter qu’avec la jeunesse africaine avec la foi, la détermination des jeunes africains. Nous avons compris que l’Afrique ne peut pas se développer sans cette conscience collective, cet impact pour que toutes ces actions changent la vie des populations.

Au niveau du Yali, au delà de leur potentiel, on mise sur le résultat etle changement des communautés ». En ce sens, les alumnes vont organiser le sommet pour palper les actions qui se réalisent par rapport aux communautés africaines. » C’est maintenant le changement et nous comptons sur les jeunes pour y arriver », martèle t-il.

Pour la directrice adjointe de l’Usaid, Alyssa Leggoe, tout au long de l’histoire, en période d’incertitude et de changement, le monde s’est souvent tourné vers les jeunes pour montrer la voie. « Avec plus de 5000 diplômés qualifiés et interconnectés, le réseau des anciens du Yali Dakar est composé de jeunes leaders qui travaillent de manière désintéressée pour apporter un changement positif durable dans leurs communautés », dit-elle.

De son avis, les jeunes montrent qu’ils ont la solution pour mener l’Afrique et le monde à un changement positif. « La prochaine phase du Yali va porter sur un investissement de 100 millions de dollars avec lequel le programme Yali élargira le réseautage des anciens et les mettra en contact avec des investissements à impact social et des entreprises », renseigne-t-elle.