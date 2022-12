CHRONIQUE DE PAF: Sénégal, deux tendances lourdes semblent se dégager

Dans la situation si difficilement vécue par notre peuple au Sénégal, deux tendances lourdes semblent se dégager. Il y a ceux qui caressent la tête de nos dirigeants, chantant à tue-tête que la mer est calme, que tout est beau, que nous avons rencontré Dieu au Paradis et que l’avenir est rose prometteur. Mais il y a ceux qui enfourchent les trompettes de l’enfer, disant que tout est mauvais, nauséabond, que rien de bons n’a été fait et que c’est l’apocalypse que nous sommes à deux kilomètres de l’enfer.

Nous pensons quant ’à nous qu’il faut éviter de tomber sous le charme des exaltés hystériques, des répondeurs automatiques, piégés dans un fanatisme partisans bruyant et qui empêche de raisonner. Car, il nous semble qu’aucun travail de conscientisation politique préalable, digne de ce nom n’a été fait par les états-majors des partis. On se contente de manipuler des chiffres de construire ou de déconstruire des visions, si ce ne sont que des invectives devenues trop insipides. On peut penser finalement, en observant et analysant le jeu politique au Sénégal, qu’il y a en nous un génie du mal caché au plus profond de leurs entrailles et qui fait que nous sommes comme vacciné contre tous les dérapages verbaux et / ou physiques.

Mais alors faisant très attention. En toute chose, il faut savoir raisons garder. Eviter de sombrer dans la manipulation et le désir obsessionnel d’agrandir son camp, en fardant tous les faits. Se placer volontairement dans un camp et de manière tonitruant ne doit nullement nous pousser à dire ou faire les choses à la légère.

L’éthique de gestion politique, économique et morale, si tenté que la morale découle de la philosophie comme le comportement pratique de l’idée que l’on se fait des choses, cette éthique de gestion doit constamment nous préoccuper et nous pousser pour une bonne meilleure gouvernance à faire passer pour nos faits et chiffres au radar.

Encore une fois dans la gestion de notre république, nous pouvons bel et bien discuter sereinement, parler aux masses. Telle est la seule voie salutaire. Empruntons là et c’est très possible parce qu’elle est légitime.

PAR PAPE AMADOU FALL