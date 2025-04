Chronique du lundi : Bon Dieu, quelle tragédie a traversé notre pays, le Sénégal ?

Partager Facebook

Bon Dieu, quel drame, quelle tragédie a traversé notre pays, le Sénégal, pourrait-on se demander ? Il y a près de 200 ans, une autorité sacro-sainte du marxisme, Karl Marx, déclarait que la religion était l’opium du peuple. Sans doute avait-il raison, dans le contexte historique de son époque, au vu des comportements sordides dont étaient victimes les populations qui ployaient sous le joug des religions. Mais aujourd’hui, il semble bien que c’est notre addiction morbide aux jeux, aux loisirs, et particulièrement au football, qui nous semble être le véritable opium du peuple.

Cette conduite irréfléchie, immodérée au football, surtout à un football étranger, loin de nos préoccupations économiques, culturelles et politiques, est affligeante. Il y sont nombreux, en effet, des pères de famille, gorgorlous devant l’éternel, qui cassent leurs pauvres tirelires pour s’abonner dans des chaînes de télévision étrangères, tout simplement pour pouvoir suivre des rencontres de football sans impact progressiste dans notre quotidien, alors qu’on refuse à ses enfants, neveux ou petits-enfants, le strict minimum lié à leur scolarité, à leur bonne alimentation, à leur service sanitaire ou habillement décent. Aujourd’hui, quand des équipes comme Paris Saint-Germain, Liverpool, Alnance et singulièrement Barcelone et Real de Madrid jouent, même à des heures de travail où l’on doit se donner à fond pour essayer de résorber notre retard économique, tous les prétextes sont bons pour suspendre les activités, pour tricher, pourrait-on dire, en vue de participer à la « fête du football », comme si le destin majeur de notre peuple était lié au déroulement de ces rencontres footballistiques.

Il n’est donc pas étonnant que notre jeunesse, abreuvée de Paris lié au football, est saoulée d’images et de rencontres décrites par les médias comme historiques. On se demande d’ailleurs par rapport à quoi que notre jeunesse se mette à rêver sous le soleil et à 40 degrés, à devenir qui ? Un bappé, qui ? Un vignes junior, un Lamine Yamal ou un Sadio Mané, sans une réelle volonté de se dépasser, sans travail acharné, rigueur, organisation et discipline. Il n’est nullement interdit d’être impassionné d’une activité sportive ou artistique, ou même d’une vedette sportive.

Cependant, il serait inconvenant de sacrifier un service surtout administratif pour des rencontres sportives dont les finalités n’ont aucune prise conséquente progressiste sur notre avenir, sur notre vécu quotidien. Trop, en effet, c’est trop. Il est par conséquent urgent de tirer sur la sonnette d’alarme, de reconsidérer notre attitude face aux joutes sportives, surtout étrangères, qui n’apportent rien de consistant à notre économie et singulièrement à notre jeunesse piégée, désœuvrée et qui se morfont dans les profondeurs de l’indice du développement humain.

Aujourd’hui, une bonne partie de notre peuple, singulièrement sa jeunesse, est névrosé. C’est sans doute la conséquence d’un enivrement dû à un excès de paris sportif et de retransmissions télévisées de matchs de football qui apparaissent dès lors comme un opium du peuple.

Par El Hadji Amadou Fall