Chronique du lundi : Tous pour une pharmacie et une médecine d’avant-garde locale (Par El Hadji Amadou Fall)

Oeuvrons tous pour une pharmacie et une médecine d’avant-garde locale. Avoir la conviction ferme et travailler à l’égale capacité de construction d’un Etat moderne, comme l’ont réalisé tous ceux qui sont aujourd’hui à la tête des puissances industrialisées qui régentent le monde, c’est aussi assurer sa propre sécurité pharmaceutique et médicale qui ne doit plus dépendre de l’extérieur.

Au nom de quelle raison, d’ailleurs, 65 ans après nos indépendances, devrait-on aujourd’hui encore presque tout attendre de l’autre, du blanc en particulier sur le plan sécuritaire et médical ? Ne dit-on pas avec raison que la sécurité précède le développement ? N’avons-nous pas de compétences humaines reconnues à travers le monde et sanctionnées par ces mêmes univers scientifiques et médicales, capables alors de rivaliser ces compétences avec n’importe quelle sommité mondiale dans ces domaines si pointus ?

Et surtout, notre environnement écologique ne nous offre-t-il pas des produits naturels qui sont très souvent à la base de toute la production pharmaceutique et médicale mondiale ? Nos compétences humaines ne peuvent-elles servir d’interface pour jouer le même rôle sacro-saint d’évoluer à la médecine dite « moderne » ? Encore une fois, ne tombons pas dans la pièce sordide d’un manichéisme maudit entre le discursif et l’intuitif. La caractéristique en effet, comme l’affirme fort justement Cheikh Antioch, n’a absolument rien à voir avec la biologie. Il s’agit d’éviter les stéréotypes standardisés qui voudraient que tout ce qui vient de l’Afrique, des Noirs en particulier, soit moindre, inefficace, voire même dangereux.

La honte que nous éprouvons devant un mercantilisme médico-administratif qui ne dit pas son nom pour accéder aux soins les plus poussés, le désert de nos infrastructures pharmaceutiques et médicales, les centres de recherche de pointe, mis à part quelques fleurons, tout cela donne la nausée. Et c’est une honte, un délit national. Que l’on ne vienne surtout pas nous dire que nos produits naturels tirés de la forêt, de cette nature naturante encore préservée, ne sont pas exemples de risques, de conséquences fâcheuses.

À ces esprits triturés grâce à un somnambulisme idéologique scientifique, suite à un formidable tapage de désinformation, savamment entretenu par des médias, nous répondrons. Mais quel produit pharmaceutique, médical, futile, moderne, n’est pas accompagné de risques au vu de la complexité de la nature humaine ? Arrêtons donc ce tapalet national, ces larmes de crocodile. Acceptons de prendre le taureau par les cornes pour l’affirmation et la sauvegarde de notre identité, de notre moi.

Ayons le courage, la volonté farouche et la passion éclairée de préserver notre pays de dangers qui le menaceraient en nous appropriant et ou en nous réappropriant nos propres richesses encore palpables et intactes. Les recherches fondamentales et appliquées sont deux mamelles qui doivent impulser notre bien-vivre, notre souveraineté. Il nous faut alors relever ce défi.

C’est une exigence, une des premières exigences pour notre sécurité, car encore une fois, celle-ci précède le développement. Il s’agit d’arrêter d’écarquiller les yeux de joie devant les trophées exhibés fièrement par les autres à la suite de percées pharmaceutiques et ou médicales dont tous les produits de base sont tirés de notre environnement animal, végétal ou minéral. Tout le monde scientifique, pharmaceutique, médical, nos autorités politiques en tête, nous devons emprunter la voie de la recherche, de la réappropriation de notre destin, voie ô combien difficile mais exaltante et salutaire car il est temps d’arrêter d’être des cobayes, d’être un dépotoir de produits pharmaceutiques qu’on ne maîtrise pas.