Cinéma: Amary Tacko Ndiaye, un acteur sénégalais condamné

L’acteur de son état a était reconnu coupable d’injures. Le prévenu a été traduit à la barre du tribunal de Dakar par la productrice de film, Sophie Marguerite Marie Le Hire. 50.000 francs, c’est la modique somme qu’avaient reçue les acteurs d’un film produit par Sophie Marguerite Marie Le Hire en 2019. Se sentant exploité, l’un des acteurs, en l’occurrence Amary Tacko Ndiaye, a descendu en flammes la productrice.

C’est ainsi qu’il est poursuivi pour atteinte à la vie privée, violence et voie de fait. De ce fait, le mis en cause a fait face hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. A l’en croire, le film qui traite du mouvement des gilets jaunes en France, a reçu cinq prix.

Amary Tacko Ndiaye indique qu’il avait signifié à la partie civile de ne plus utiliser ses images pour faire la promotion du film. Mais, cette dernière avait fait fi de cette sommation. Raison pour laquelle il l’avait traitée de voleuse sur sa page facebook. « J’étais déçu et je me suis révolté artistiquement », affirme-t-il. Interrogée sur les faits, Marie Marguerite Marie Le Hire soutient qu’il est stipulé dans le contrat qu’elle peut utiliser les images des acteurs pour faire la promotion du film. Elle ajoute que celui-ci n’a jamais reçu de prix, malgré ses nominations. « Après m’avoir insulté par message privé, il m’a menacée par mail. Aussi, il m’a diffamée sur facebook. J’ai reçu six messages au total », informe-t-elle.

Selon Me Maïmouna Dièye, la plaignante n’attendait aucun revenu financier. « Elle voulait sensibiliser le public. Il n’y avait aucune activité durant les trois ans à cause de la pandémie », a souligné la robe noire qui estime que sa cliente a été touchée dans son intimité, car les menaces pouvaient être traduites en actes. Elle a ainsi réclamé 10 millions FCFA, en guise de réparation.