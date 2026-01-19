Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20260119 1930172

Classement FIFA après la CAN : Le Sénégal gagne 7 points et intègre le top 12

19 janvier 2026 Sports

La FIFA vient de refaire son classement des meilleures nations de football après la coupe d’Afrique des nations 2025.

Vainqueur de la compétition, le Sénégal fait un énorme progrès en gagnant 7 points. Une marge de progression qui le met à la 12e place derrière des grandes nations de football.

Voici le classement des 12 meilleures équipes

1️⃣ Espagne 🇪🇸

2️⃣ Argentine 🇦🇷

3️⃣ France 🇫🇷

4️⃣ Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5️⃣ Brésil 🇧🇷

6️⃣ Portugal 🇵🇹

7️⃣ Pays-Bas 🇳🇱

8️⃣ Maroc 🇲🇦 (🔺 +3)

9️⃣ Belgique 🇧🇪 (🔻 -1)

🔟 Allemagne 🇩🇪 (🔻 -1)

1️⃣1️⃣ Croatie 🇭🇷 (🔻 -1)

1️⃣2️⃣ Sénégal 🇸🇳 (🔺 +7)

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

MjAyNjAxYjk4MmYxNTdkOTBhNmQwYjAxY2YxNTQzMjY3NDA5MDA

Rolland Courbis est décédé

Le football français a perdu l’une de ses figures marquantes. Comme l’a annoncé RMC ce …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved