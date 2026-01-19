Classement FIFA après la CAN : Le Sénégal gagne 7 points et intègre le top 12

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La FIFA vient de refaire son classement des meilleures nations de football après la coupe d’Afrique des nations 2025.

Vainqueur de la compétition, le Sénégal fait un énorme progrès en gagnant 7 points. Une marge de progression qui le met à la 12e place derrière des grandes nations de football.

Voici le classement des 12 meilleures équipes

1️⃣ Espagne 🇪🇸

2️⃣ Argentine 🇦🇷

3️⃣ France 🇫🇷

4️⃣ Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5️⃣ Brésil 🇧🇷

6️⃣ Portugal 🇵🇹

7️⃣ Pays-Bas 🇳🇱

8️⃣ Maroc 🇲🇦 (🔺 +3)

9️⃣ Belgique 🇧🇪 (🔻 -1)

🔟 Allemagne 🇩🇪 (🔻 -1)

1️⃣1️⃣ Croatie 🇭🇷 (🔻 -1)

1️⃣2️⃣ Sénégal 🇸🇳 (🔺 +7)

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com