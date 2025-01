Commande Publique, Appel d’offres…:  Les coulisses de la rencontre entre le MEDS et l’ARCOP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur Général de l’ARCOP – Autorité de régulation de la commande publique, Moustapha Djitte et ses plus proches collaborateurs ont reçu au siège de L’ARCOP une forte délégation du Mouvement des Entreprises du Senegal – MEDS dirigé par le Président de l’organisation patronale Mbagnick Diop.

Une séance de travail a été convoquée ce jour du Vendredi 10 Janvier 2025 dans le but de renforcer la collaboration entre le MEDS et l’ARCOP sur les questions relatives à la commande publique, notamment l’accès des entreprises locales aux marchés publics, la transparence des procédures et la promotion de bonnes pratiques.

Points Abordés :

1. ACCESSIBILITÉ DES PME AUX MARCHÉS PUBLICS

L’Arcop a fait l’état des lieux des contraintes et les préoccupations des entreprises membres, notamment les PME, face aux difficultés d’accès aux marchés publics. Les contraintes évoquées incluent :

– La complexité des procédures d’appel d’offres.

– Le manque d’informations sur les opportunités de marchés.

– Les exigences financières et techniques jugées élevées.

L’ARCOP a reconnu ces préoccupations et a présenté les réformes en cours visant à simplifier les procédures et à promouvoir l’accès équitable des PME aux marchés publics adossées aux nouvelles politiques publiques du souverainisme économique des nouvelles autorités.

2. TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les deux parties ont échangé sur les mécanismes de transparence dans les processus d’attribution des marchés publics. L’Arcop a proposé une batterie de solution:

– Une meilleure diffusion des résultats des appels d’offres.

– La mise en place de plateformes numériques plus accessibles.

L’ARCOP a détaillé les outils existants pour garantir la transparence et a assuré de son engagement à renforcer les contrôles.

3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENTREPRISES

L’Arcop a proposé des formations pour les entreprises locales afin de mieux comprendre les procédures de passation des marchés publics.

Le Meds a accueilli favorablement cette proposition et a suggéré l’organisation conjointe d’ateliers de formation et de sensibilisation.

4. RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

L’Arcop a formulé le plaidoyer de respect des textes réglementaires afin de mieux prendre en compte les réalités des entreprises sénégalaises, notamment les 33 pour cent qui doivent être alloués au secteur privé en ce qui concerne la commande publique. Cf loi promulguée depuis 2021.

L’ARCOP a informé de l’existence d’un processus d’évaluation des textes et a invité le MEDS à soumettre des propositions concrètes pour des axes de collaboration plus efficients et plus inclusifs.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et ont convenu de poursuivre la collaboration. Un calendrier de mise en œuvre des résolutions sera élaboré dans les prochaines semaines.