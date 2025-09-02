Comment La Poste a été pillée de l’intérieur

Entre explosion des effectifs, mauvaise gouvernance et détournements massifs, le groupe SN La Poste s’enfonce dans une crise profonde. Rien qu’entre 2012 et 2021, les effectifs sont passés de 2.600 à 4.000 agents, alors que le chiffre d’affaires chutait de 26 % sur la même période.

Les indicateurs financiers sont alarmants. À la fin de l’année 2024, les pertes cumulées dépassent les 100 milliards de FCFA, et les capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de 156 milliards. La situation des Comptes Chèques Postaux et de la Caisse Nationale d’Épargne révèle un déficit de plus de 9 milliards de FCFA, mettant en danger les dépôts des clients.

À cela s’ajoutent des fraudes internes estimées à 3 milliards de FCFA au sein de Postefinances, et une absence totale de contrôle externe pendant plus de quinze ans, selon le journal Libération.

Symbole d’une dérive institutionnelle, La Poste illustre les ravages d’une gestion opaque, sans vision ni rigueur. Une refondation en profondeur semble inévitable pour éviter un effondrement total du service postal national.