Conseil consultatif: L’ONU propose un plan ambitieux pour renforcer le multilatéralisme

Un nouveau rapport de l’ONU publié mardi indique qu’il est nécessaire d’opérer un changement majeur dans la gouvernance mondiale afin de mieux faire face aux défis actuels et imminents, tels que la crise climatique et les menaces croissantes en matière de sécurité.

Rédigé par le Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies sur un multilatéralisme efficace, ce rapport intitulé Une percée pour les peuples et la planète : Une gouvernance mondiale efficace et inclusive pour aujourd’hui et pour demain, contient des recommandations complètes et détaillées en vue de renforcer l’architecture mondiale pour la paix, la sécurité et les finances, d’assurer des transitions justes pour le climat et la numérisation, et de garantir plus d’équité et de justice dans la prise de décision au niveau mondial.

Le rapport affirme également que l’égalité des sexes doit être au cœur d’un système multilatéral revigoré et formule des recommandations pour que ce système devienne plus interconnecté, plus inclusif et plus efficace. Le Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace (HLAB) a été créé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et s’appuie sur Notre programme commun, son rapport publié en septembre 2021 qui appelle à une gouvernance plus forte des grandes questions d’intérêt mondial.

Nommé en mars 2022, le HLAB se compose de douze personnalités éminentes. Il est coprésidé par l’ancienne Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et l’ancien Premier ministre de la Suède, Stefan Löfven. Le Secrétaire général de l’ONU a chargé le HLAB de conseiller les États membres sur les questions d’intérêt mondial majeur pour lesquelles des améliorations de la gouvernance sont les plus nécessaires et de proposer des options sur la manière dont ces améliorations pourraient être réalisées.

Six changements transformateurs

Le rapport s’articule autour de six changements transformateurs : rétablir la confiance dans le multilatéralisme par l’inclusion et la responsabilité ; rétablir l’équilibre avec la nature et fournir une énergie propre pour tous ; garantir une finance abondante et durable qui profite à tous ; soutenir une transition numérique juste qui libère la valeur des données et protège contre les préjudices numériques ; renforcer les dispositifs de sécurité collective efficaces et équitables ; gérer les risques transnationaux actuels et émergents.

Les recommandations contenues dans le rapport ont été élaborées à la suite d’une consultation publique globale et s’appuient sur les nombreuses contributions de diverses parties prenantes, notamment les États membres des Nations Unies, la société civile, le monde universitaire, la jeunesse, le secteur privé, ainsi que des entités de l’ensemble du système des Nations Unies.