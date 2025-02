Contrôle des prix des produits de consommation: Serigne Gueye Diop annonce l’ouverture des boutiques de la Sonadis en avril

Partager Facebook

Prenant la parole à l’occasion de la cérémonie de décoration des agents de l’Etat au sein de son ministère, Serigne Gueye Diop a annoncé l’ouverture, au mois d’avril, des boutiques de la société nationale de distribution (SONADIS) et le recrutement de 1000 volontaires pour contrôler les prix des denrées alimentaires. Le ministre du commerce indique que des boutiques seront implantées partout sur le territoire national et exprime, dans la foulée, l’ambition du Sénégal de mettre en place huit zones industrielles dans les cinq prochaines années.

Annoncés depuis plusieurs mois, le retour des boutiques de la société nationale de distribution et le recrutement de 1000 volontaires en charge du contrôle des prix homologués par l’État vont être mis en œuvre en avril prochain. L’annonce a été faite par le ministre de l’industrie et du commerce en marge d’une cérémonie de décoration des agents de l’Etat travaillant dans son ministère. « Nous allons lancer dès le 1er avril le recrutement de 1000 volontaires pour contrôler les prix et l’ouverture de 2000 boutiques de la Sonadis. Ces magasins de référence nous permettront de travailler avec les zones industrielles et les agropoles », a-t-il déclaré.

Serigne Gueye Diop juge indispensable de mettre en place ces boutiques, car, selon lui, l’État ne peut pas contrôler les prix sans maîtriser au préalable la distribution. Outre le recrutement des 1000 volontaires et l’ouverture des boutiques témoins, le ministre a également fait savoir que le gouvernement de Sonko ambitionne de mettre sur pied huit zones industrielles durant le premier mandat du Président de la République. « Notre pays va avoir huit zones industrielles d’abord dans les cinq prochaines années, 14 autres dans un deuxième temps et 21 au total sur l’ensemble des départements du Sénégal plus tard », a-t-il laissé entendre.

D’ailleurs, il indique qu’il fera dans les jours à venir une tournée dans les régions du pays pour y tenir des comités régionaux de développement dans le but de demander aux collectivités territoriales de mettre 1000 hectares à la disposition de l’industrie et des agropoles. Parlant de la souveraineté alimentaire que prône le régime en place, Serigne Gueye Diop affirme que l’État va s’assurer que tous les produits importés (environ 2500), qu’ils soient industriels, alimentaires ou automobiles deviennent des priorités au niveau des futures zones industrielles et des agropoles. Il a aussi ajouté que la nouvelle donne politique des autorités actuelles s’articule autour de deux piliers que sont : l’industrialisation et la promotion des sites industriels.

Serigne Gueye Diop a fini son discours par annoncer la mise en place de services de commerce dans 11 départements stratégiques du Sénégal.

El HADJI MODY DIOP