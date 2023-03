Convocation de Hadjibou Soumaré : Difficile de poursuivre un citoyen pour des interrogations 

L’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré a été convoqué suite à une lettre pleine d’interrogations graves sur les relations entre Macky et Marine Le Pen.

Les questions portaient sur le transfert d’importantes sommes d’argent environ 8 milliards de nos francs que le Président aurait remis à la patronne de l’extrême droite française.

Bien sûr, il s’agissait de simples interrogations. Mais ces dernières ont des allures de reproche et sonnent par ailleurs comme des accusations. Mais, ça, c’est dans le fond. Sur la forme, elles restent des questions. Et on ne poursuit pas quelqu’un juste parce qu’il a posé des questions. Mais même celles-ci sont gênantes.

Au demeurant, il ne fait aucun doute que l’ancien Pm a été discourtois. Mais cela ne fait pas de lui un hors-la-loi. Car, il a su prendre des précautions sémantiques qui le mettent, apparemment à l’abri de poursuites. Même si, par ailleurs, on ne sait jamais…

En conséquence, les autorités sont en train de riposter à leur manière en actionnant une audition, une garde à vue que la loi leur autorise. Une façon de le mettre à l’épreuve et de l’éprouver car elles savent que des poursuites allaient difficilement prospérer.

En tout état de cause, dans un contexte de positionnement et de bataille politique entre pouvoir et opposition en perspective de la présidentielle, il serait important que le pouvoir mette la Justice de côté en utilisant des voies plus politiques pour répondre à ses détracteurs.

Que Hadjibou Soumaré, quelles soient ses motivations, aient voulu faire mal, porter l’estocade, réussir une opération de communication politique, cela saute aux yeux.

Mais la réponse est manifestement disproportionnée. Elle n’est pas forcément légale et sa nécessité est sujette à caution.

Alors, il faut le laisser tranquille. D’autant plus que l’homme ne s’est jamais illustré par des actions d’éclat de ce genre. Sans doute une première.

Et c’est justement pour cela que l’on veille lui donner une leçon. Mais pas de cette façon…Car cela risquerait de le radicaliser davantage et d’en finir un ennemi de Macky, un de plus…

Assane Samb