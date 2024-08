Coopération entre le Sénégal et le royaume chérifien: El Malick Ndiaye présentement au Maroc pour une projet dans le domaine du transport.

Partager Facebook

Le ministre des transports El Malick Ndiaye accompagné du Directeur Général de la société nationale de gestion du Train Express Régional (SENTER), Cheikh Ibrahima Ndiaye, et du Directeur Général des Chemins de fer du Sénégal (CFS), Ibrahima Ba est actuellement au Maroc pour une visite de travail. L’information a été donnée par le ministre en question sur son compte X.

A cet occasion, le ministre déclare avoir effectué de nombreuses visites ponctuées de dialogues de haut niveau sur les questions stratégiques et de politiques ferroviaires », a -t-il posté. Selon El Malick, une rencontre a été tenue avec les autorités compétentes du Maroc pour le renforcement de la coopération bilatérale en particulier sur le domaine ferroviaire, entre ces deux pays.« C’est ainsi que j’ai tenu une réunion de travail avec mon homologue marocain, Monsieur Mohammed Abdeljalil. Lors de cette rencontre, nous nous sommes félicités des relations étroites et amicales entre nos deux pays et nous avons exprimé notre volonté de travailler ensemble pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’exploitation et de la maintenance ferroviaire, du transport routier et aérienne », a-t-il indiqué.

La même source indique que la rencontre a été couronnée par la signature de deux conventions de coopération. La première est entre la SENTER et l’ONCF (l’Office national des chemins de fer du Maroc) et la deuxième entre la SENTER et l’IFF (l’Institut de formation ferroviaire).

D’ailleurs, ce dernier s’est rendu aux installations de la Société Marocaine de Maintenance des Rames à Grande Vitesse (SIANA), puis à l’Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), également à l’Institut de formation ferroviaire (IFF) du Maroc à Rabat et enfin au centre de maintenance des rames à grande vitesse de l’ONCF à Tanger pour une visite, a révélé le ministre des transports El Malick Ndiaye.