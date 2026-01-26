Coopération parlementaire entre le Sénégal et la Chine : El Malick Ndiaye en visite officielle à Pékin

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, effectue une visite officielle en Chine du 24 au 29 janvier 2026, à l’invitation de son homologue, Zhao Leji, Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Cette visite vise à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays et à diversifier les domaines de coopération.

Lors de son séjour à Chongqing, le El Malick Ndiaye a visité une importante unité de production agricole, mettant en lumière les avancées remarquables de la Chine en matière de modernisation du secteur agricole, de sécurité alimentaire et d’innovation rurale. Ces expériences pourraient inspirer les politiques agricoles sénégalaises.

Le Président Ndiaye a également été reçu par le Président de l’Assemblée populaire et les autorités de la municipalité de Chongqing. Les échanges ont porté sur les accords interparlementaires, les perspectives de coopération décentralisée, le développement urbain et la mise en place de partenariats économiques structurants entre les collectivités des deux pays.

La visite se poursuivra à Pékin, où se tiendront les temps forts de cette visite officielle. Cette initiative traduit la volonté partagée des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique et de promouvoir une diplomatie parlementaire active.

