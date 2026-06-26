Coupe du monde 2026 : le Sénégal condamné à la victoire face à l’Irak

Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2026 ce vendredi à Toronto face à l’Irak. Après deux revers consécutifs contre la France et la Norvège, les Lions de la Teranga n’ont plus le choix : seule une victoire leur permettra de maintenir leurs espoirs de qualification face à des Irakiens d’ores et déjà éliminés de la compétition.

Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur national Pape Thiaw a assuré que son groupe avait surmonté la déception du dernier match. « C’est vrai que la défaite contre la Norvège était vraiment amère », a-t-il reconnu, avant d’ajouter avec fermeté : « Maintenant, on a digéré et l’équipe a faim d’aller chercher la victoire pour le match de demain. »

Pour expliquer les difficultés de ses joueurs face aux Norvégiens, le technicien a rappelé l’exigence extrême du tournoi. « On connaît l’intensité qu’exige une Coupe du monde, ce n’est pas du tout facile. À un moment, l’équipe subissait », a-t-il concédé. Pape Thiaw a également justifié ses réajustements tactiques par le manque de rythme de certains cadres : « Pour les joueurs qui manquent de temps de jeu, c’est sûr que c’est plus difficile pour eux. Quand on a vu cela, on a opéré les changements. »