Coupe du monde 2026 : le Sénégal écrase l’Irak (5-0) et entretient l’espoir

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Dos au mur après deux défaites consécutives face à la France (3-1) et à la Norvège (3-2), le Sénégal a parfaitement réagi en s’imposant avec autorité contre l’Irak (5-0), ce vendredi 26 juin au BMO Field de Toronto, lors de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Habib Diarra , auteur de l’ouverture du score dès la 4e minute. En seconde période, Ismaïla Sarr a doublé la mise (56e), avant que Pape Gueye, entré en jeu, ne signe un doublé (59e et 71e). Iliman Ndiaye a ensuite parachevé le succès sénégalais en inscrivant le cinquième but à la 82e minute.

Grâce à cette large victoire, le Sénégal entretient l’espoir d’une qualification pour les seizièmes de finale. Les hommes de Pape Thiaw devront désormais attendre l’issue des autres rencontres pour connaître leur sort