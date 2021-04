Covid-19 Convoité par les Occidentaux : AstraZeneca boudé au Sénégal

Les Usa vont offrir 60 millions de doses d’AstraZeneca aux autres pays. Pendant ce temps, l’Union européenne (Ue) assigne le fabricant du vaccin en justice pour disposer de quantités suffisantes pour sa population. Au Sénégal, c’est le personnel de santé qui refuse de se faire administrer le sérum, contribuant au scepticisme déjà installé au sein de la population.

C’est un geste louable des Américains. Les Usa vont offrir un lot important du vaccin anti Covid-19 AstraZeneca. «Les Etats-Unis vont débloquer 60 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca au bénéfice d’autres pays au fur et à mesure qu’elles seront disponibles», a tweeté Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour la lutte contre le coronavirus. M. Slavitt espère ainsi balayer les critiques accusant Washington d’accumuler des doses sans s’en servir. Toutefois, il a expliqué qu’à «l’heure actuelle, il n’y en a encore que très peu de disponibles. Aucun temps n’a vraiment été perdu».

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précisé que «les Usa sont actuellement à la planification de cette mesure. Avant que les doses d’AstraZeneca ne soient envoyées depuis les Etats-Unis, la Fda (l’Agence des médicaments américaine) confirmera que ces doses répondent aux exigences de qualité».

Cette annonce américaine survient à un moment charnière pour le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca. En effet, le groupe pharmaceutique est assigné en justice par la Commission de l’Union européenne pour non-respect du contrat qui lie les 2 entités. «Les termes du contrat n’ont pas été respectés et l’entreprise n’a pas été en position de mettre en œuvre une stratégie fiable afin d’assurer des livraisons en temps et en heure», a indiqué un porte-parole de l’Exécutif européen, précisant que cette action avait été lancée vendredi au nom de l’Ue et des vingt-sept, «unanimement en accord» avec cette décision. AstraZeneca n’a livré au premier trimestre que 30 millions de doses à l’UE sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 initialement prévues.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique a réagi et jugé «sans fondement» l’initiative de l’Ue et promis de «fermement se défendre». AstraZeneca dit avoir «complètement respecté» le contrat noué avec Bruxelles et espère avoir «l’occasion de régler ce différend le plus tôt possible».

Alors que l’Europe entame une procédure judiciaire contre le fabricant du vaccin AstraZeneca pour disposer de doses, des médecins sénégalais refusent tout bonnement la 2ème dose. Le médecin-chef de la région de Diourbel est monté au créneau la semaine passée pour s’insurger contre cette pratique qui plonge encore les populations dans le scepticisme.