COVID-19: Le CNP ouvre « l’œil » sur le télétravail

Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) a présenté hier une étude dénommé « l’œil ouvert des Employeurs sur le Télétravail au Sénégal, enjeux & perspectives ». Ce management à distance cache de réels enjeux de compétitivité, de productivité au travail, de confidentialité, de sécurité et de droits sociaux.

La pandémie de la COVID 19 n’a pas eu des conséquences que sur le plan sanitaire. Tous les secteurs d’activités ont été impactés. En ce qui concerne le monde de l’entreprise, Samba Sy, ministre du Travail, du dialogue social indique que l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a estimé les pertes des heures de travail dans le monde en 2020 à 8,8 % des heures de travail globales par rapport au quatrième trimestre 2019, ce qui équivaut à 255 millions d’emplois à temps (ETP) 1. Les pertes en heures de travail en 2020 ont été environ 4 fois plus importantes que pendant la crise financière mondiale de 2009. Pour l’année 2021, poursuit Samba Sy, on s’attend à une baisse de 3% des heures de travail comparativement au 4e trimestre de 2019 ce qui équivaut à 90 millions d’emplois à temps plein. Avec la Covid-19, indique-t-il, les tensions internes aux droits du travail a nécessité de concilier finalité sociale et finalité économique.

Certains pays, comme le Sénégal, n’ont toutefois prévu aucun accompagnement sur le plan juridique en vue d’encadrer la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises. Très peu populaire et appliqué principalement par voie d’exception il y a tout juste quelques mois, le télétravail est devenu au Sénégal la norme pour de nombreux travailleurs cols blancs.

En effet, il était accessible auparavant à une minorité d’individus et souvent perçu comme une condition de travail très avantageuse. Son impopularité auprès des entreprises ou des organisations patronales s’expliquait principalement par leur difficulté à exercer un contrôle sur la prestation de travail.

Les employeurs préféraient maintenir une gestion plus directe du travail à effectuer, rapporte l’étude du CNP. «Notre vision du télétravail au Sénégal est la mise en niveau du cadre règlementaire et judicaire du télétravail au Sénégal en réponse aux impacts de la pandémie du covid-19 dans les entreprises », a déclaré Meïssa Fall, président de la commission du CNP.

Selon lui, «c’est avec le numérique que se construit de nos jours l’égalité et l’inégalité des citoyens, le bien-être des uns est le mal-être des autres, les emplois d’aujourd’hui et toute lutte contre l’exécution sociale.

« Les paradigmes du monde de l’entreprise et du télétravail ont changé radicalement. Le développement du télétravail au Sénégal va nécessiter des relations de confiance entre employeurs. La gestion du télétravail n’est pas aussi simple, le management à distance à de réels enjeux, de compétitivité de productivité de confidentialité de sécurité et de cas sociaux », renseigne-t-il. L

Le CNP recommande d’ inscrire le Télétravail dans le corpus juridique, au même titre que le chômage technique et le licenciement pour motif économique, en tant qu’instrument pour garantir le principe de réorganisation et d’adaptation des entreprises face à des difficultés particulières et des cas d’évènements exceptionnels empêchant l’exercice du travail dans les locaux de l’entreprise.

Et propose une définition claire et précise du télétravail dans le Code du Travail et la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle.

« L’œil ouvert, appuyé par le bureau international du travail (BTI) » est considéré comme la première étude au Sénégal et en Afrique subsaharienne.

Astou MALL