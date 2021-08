Covid-19 : le Maroc renforce ses restrictions sanitaires

Nouvelles mesures sanitaires au Maroc. À Salé, la police a mis en place des barrages routiers dans le centre-ville. Cette mesure s’ajoute à la prolongation du couvre-feu national, qui débute à 21 h et se termine à 5 h du matin.

Annoncées mardi, elles ont pour vocation de réduire les déplacements pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les villes d’Agadir, Casablanca et Marrakech font également l’objet de restrictions de voyage.

“Notre présence ici en tant que société civile vise à soutenir les forces publiques dans leur campagne de sensibilisation des citoyens aux mesures anti-virus”, explique Mohamed Charik, Coordinateur du centre national des droits de l’homme.

Le couvre-feu a été établi dans le royaume depuis le mois de décembre 2020. Les rassemblements de plus de 25 personnes sont interdits et les hôtels ont une capacité limitée à 75 %. En mai, le Maroc avait progressivement assoupli certaines restrictions, et rouvert son trafic aérien à l’international.

À l’échelle du pays, plus de 642 000 cas de coronavirus et près de 10 000 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.