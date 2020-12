COVID A L’ASSEMBLÉE: UNE VINGTAINE DE DÉPUTÉS HOSPITALISÉS

Panique à l’Assemblée nationale durement touchée par le coronavirus. Après que Mamadou Lamine Diallo a été infecté à la Covid, la députée Marie Louise Diouf emportée par la même maladie, le virus circule à l’Hémicycle où les séances se tiennent désormais à huis clos. Selon les révélations du député Cheikh Abou Mbacké Bara Dolly repris par SourceA, plusieurs députés sont actuellement malades et une vingtaine sont hospitalisés dans des hôpitaux. Une députée de la diaspora avait été atteint de la maladie et d’autres sont soupçonnés d’avoir chopés le virus, indique Les Echos. La député Loulou, apercue à l’Hémicycle entre mercredi et jeudi dernier, avait l’habitude de s’asseoir avec les députés Fatou Sène 2, Aissatou Cissokho du Ps, Bineta Mbaye Mbaye Seck, Mariama Badiane, entre autres.