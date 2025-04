Création d’emplois décents : Le MEDS trace sa feuille de route à la 4e Conférence sociale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) a pris une part active à la 4e Conférence sociale sur l’Emploi et l’Employabilité, tenue les 24 et 25 avril 2025 au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal.

Organisée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions (MTERI), cette édition a porté sur le thème :

« Emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».

À l’invitation officielle du Ministère, le Président du MEDS, Monsieur Mbagnick Diop, est intervenu lors de la table ronde n°5 consacrée à :

« La contribution du secteur privé dans la création d’emplois », en présence du Vice-Président Amath Soumaré et du Secrétaire Général Boubacar Sambe.

Dans sa communication, le Président du MEDS a partagé une contribution structurée et ambitieuse, intitulée :

« 10 mesures pour la création massive d’emplois décents au Sénégal », articulée autour de trois leviers majeurs :

•la structuration du secteur informel,

•le soutien aux PME-PMI et startups,

•et la territorialisation du développement économique.

Le MEDS appelle à une politique publique plus accessible, équitable et orientée vers la croissance inclusive, en valorisant le potentiel entrepreneurial national et les dynamiques locales de production.

Par cette participation, le MEDS affirme une fois de plus son rôle moteur dans la contribution des forces économiques privées au service d’un Sénégal prospère, et sa volonté de rester un acteur stratégique dans les dialogues d’envergure nationale.