Culture: Papa Gora Seck « Geuz » artiste plasticien fête ses 20 ans dans la peinture

Connu dans le secteur artistique surtout dans la peinture, l’artiste plasticien Papa Gora Seck dit « Geuz » va fêter ses 20 ans d’expérience. Dans ses œuvres souvent, l’artiste met avant l’humanisme car selon lui, il est à l’origine de tout. Selon l’adage « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ». Cette célèbre phrase d’Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) a beaucoup d’importance et ceci peut être un intérêt profond pour les artistes car la peinture transforme la vision de l’esprit de l’artiste. Une verticale source d’inspiration pour Pape Gora Seck dit « GEUZ » l’un des premières personnes à réaliser des œuvres dont l’origine viendrait de ses plus grandes découvertes.

Papa Gora Seck Geuz, artiste plasticien issue d’une famille griotte de par son père dont les grandes pointures de la musique sénégalaise fait partie de sa famille comme Youssou Ndour, présente à l’occasion de son 20 eme anniversaire dans la peinture sous le thème » Vers une nouvelle ère « . Dans ses œuvres, l’artiste peintre de nationalité Sénégalais souhaite sensibiliser les citoyens du monde entier afin de les inciter à ouvrer dans plusieurs domaines particulièrement vers le social, l’environnement, la politique mais aussi la culture artistique. Selon lui « Pour construire un monde meilleur, un monde de paix et de solidarité, nous devons cultiver le sens de l’équité, du respect vers son semblable mais aussi cultiver la non violence » clame t-il.

Pour ces 47 ans , ce 15 Octobre 2022 , l’artiste compte s’ouvrir avec la communauté Sénégalaise pour inciter les gens à être plus attentionné mais aussi de respecter le travail car le temps n’attend personne. Et le temps est là pour l’humanité également pour les personnes qui veulent vivre, la nature aussi nous présente le coup de cœur car étant le moteur de l’humain. Le cœur est naturellement bon mais c’est l’esprit et la conscience détournent une personne à faire des mauvaises choses. L’artiste invite tout le monde surtout les bonnes volontés à s’activer pour la construction d’un nouveau monde , dans l’espoir d’inclure toutes les granges de la société notamment les jeunes , les plus démunis et les personnes situation de handicap.

Dans ses objectifs Papa Gora Seck, va organiser une exposition via les réseaux sociaux pour revenir sur les retombés de la pandémie de la covid-19 à travers des thèmes allant de la sensibilisation à la vaccination ainsi que d’autres thèmes et questions relatives à la société comme la fête, le travail et les mouvements sociaux.