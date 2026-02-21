Dahra Djolof : Un camion fou tue un conducteur de bicyclette et fait un blessé

Le drame a lieu ce samedi à Dahra Djoloff vers les heures de rupture du jeûne. En effet, il s’agit d’un camion qui a percuté une bicyclette et une moto Jakarta aux environs de 19h. Le bilan fait état d’un mort et un blessé.

Selon des témoignages, l’accident s’est produit sur la route nationale à hauteur de la boutique 32. Des sources concordantes renseignent que tout est parti lorsque la bicyclette conduite par un jeune a été percutée et traînée à une trentaine de mètres par le camion. Du coup, le conducteur du vélo a perdu la vie sur le coup et celui de la moto qui tentait un dépassement, s’en est sorti avec des blessures.

Mise au parfum de l’accident mortel, la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff a aussitôt immobilisé ledit camion. Par la suite, le corps sans vie du conducteur du vélo et le blessé ont été acheminés à l’hôpital de la localité par les sapeurs-pompiers..

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)