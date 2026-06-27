‎Dahra Djoloff : Idrissa Samb accueilli en triomphe après sa nomination au gouvernement

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Près d’un mois après sa nomination dans le tout gouvernement du Sénégal, l’inspecteur des impôts et domaines de la coalition Diomaye Président Idrissa Samb accompagné d’une très forte délégation a été ce samedi 27 juin 2026 dans sa ville natale Dahra Djoloff. En effet, des populations des 19 communes du département de Linguère lui ont réservé un accueilli triomphal. De Déali à Dahra Djoloff en passant par Sagatta Djoloff, Thiamène Pass, des militants d’autres communes du Djoloff entre autres Gassane, Mboula, Linguère, Boulal, Thiel, Labgar, Barkédji, Kamb, les militants et sympathisants de la coalition Diomaye Président se sont massivement mobilisés pour lui( Idrissa Samb) accorder un <<Sargal inédit >> suite à sa nomination dans le gouvernement d’Al Amine Lo.

Dans sa communication, le ministre de l’emploi et de la formation technique et professionnelle Idrissa Samb, après avoir rendu grâce à Allah, remercie vivement son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a porté son choix en sa modeste personne. Par la suite, le patron de l’emploi au Sénégal n’a pas raté de dire merci aux populations du département de Linguère notamment ses camarades de parti, de coalition,ses sympathisants qui n’ont ménagé aucun effort pour gagner le pari de l’organisation et de la mobilisation.

Ensuite le ministre Idrissa Samb a sollicité des prières pour l’accomplissement de sa mission non sans lancer un appel pressant à l’endroit de tout le Djoloff pour la paix et l’unisson en vue d’un développement durable dans la localité. Mieux , à l’occasion,le ministre Idrissa Samb a invité tous les maires du département de Linguère, son camarade de parti l’ancien Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye à venir travailler avec lui et avec la coalition Diomaye Président pour un Sénégal émergent.

D’importantes mesures sont annoncées par le ministre Idrissa Samb notamment l’implantation de 23 centres de formation professionnelle dans 23 départements du pays ainsi que 8 lycées techniques, 30000 Darras ateliers au grand bonheur de la jeunesse sénégalaise.

‎Selon le ministre Idrissa Samb , 1000 Darras ateliers sont déjà mis sur place à Tivaouane, Touba et Médina Baye.

A en croire le ministre Idrissa Samb, les initiatives de son département promettent de renforcer la formation professionnelle, de favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail et de répondre aux besoins du marché de l’emploi au Sénégal.

‎Un souhait qui a beaucoup plu les populations du Djoloff<< le ministre Idrissa Samb a réaffirmé son engagement à œuvrer pour que le département de Linguère puisse tirer pleinement profit de ce vaste programme national de développement de la formation professionnelle >> précise t- il.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)