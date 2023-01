Dakar envahi par une couche de poussière: Un médecin recommande le port du masque

Une couche de sable recouvre Dakar depuis jeudi, phénomène inhabituel qui pose un risque « élevé » pour les personnes fragiles et touche plusieurs régions du Sénégal selon l’Agence nationale de la météo.

Dakar est envahi par la poussière. Selon les prévisions de l’ANACIM, ce mauvais temps devrait perdurer jusqu’en début de semaine prochaine. Une mauvaise nouvelle pour les personnes souffrant d’asthme, de bronchites chroniques, d’affection broncho-pulmonaire ou cardiaque, notamment. «Elles vont faire plus facilement des crises, vont ressentir des douleurs, une gêne respiratoire accompagnée de toux…», alerte le Dr Fatoumata Bintou Rassoul Mbaye, pneumologue à l’hôpital de Fann.

Des Dakarois qui se déshabituaient du port du masque l’ont remis vendredi, non pas pour se prémunir contre la COVID-19, mais contre des particules de sable qui enveloppent la capitale depuis jeudi. Pour se prémunir, le médecin recommande des mesures qui rappellent celles qui étaient préconisées au plus haut de la pandémie. Elle dit : «C’est le port du masque que la population avait adopté durant les périodes de forte contamination au Covid-19. Il faut aussi se laver les mains, avoir une bonne hygiène de vie et boire beaucoup d’eau.»

La pneumologue signale que ces mesures ne concernent pas uniquement les personnes souffrant de maladies chroniques. «Tout le monde est concerné» par la mauvaise qualité de l’air, insiste-t-elle.